Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde heyecan başladı.
Dün alınan sonuçlar ve bugün oynanacak olan maçların programı şu şekilde oldu:
1.GRUP
Akdoğan Akıncılar - Güvercinlik 4-4
Pile - Yenişehir 3–2
Bugün 10:30,
Cemal Balses Stadı, Tuzla - İncirli – Mehmet Volkan Çelik
2.GRUP
Serhatköy - Dikmengücü 2–3
Pınarbaşı - Dağyolu 3-1
Bugün 10:30
B.Bağcıl Stadı: Gayretköy - Alayköy - Ahmet Özkurtuluş
3.GRUP
Kalkanlı - Akdeniz 3-2
Bugün 10:30
Güzelyurt Sentetik Sahası: Mevlevi - Sadrazam Kayalar – Mustafa Torun Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Çamlıbel -Tepebaşı - Hüseyin Özaşık
4.GRUP
Demirhan - Dilekkaya 2-1
Bugün 10:30
Mutluyaka Sahası: Mutluyaka - Gülgün Süt Düzova - Sami Özentürk
Balıkesir Stadı: Kırıkkale - Yeniceköy - Olgun Canik
5.GRUP
Tatlısu Seracılar - Civisil 4–2
Ötüken - Karadeniz 61, 0–1
Bugün 10:30
İskele Cumhuriyet Stadı: 1461 İskele Trabzonspor - Boğaziçi – Burak Mandıralı
6.GRUP
Bugün 10:30
Ergazi Sahası: Ergazi - Kumyalı – Necmi Bulut
Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Ardahan- Yarköy – Mehmet Özkan
Yeni Erenköy Sahası: Yeni Erenköy - Bafra- Şakir Azizoğlu