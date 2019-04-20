Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde heyecan başladı.

Dün alınan sonuçlar ve bugün oynanacak olan maçların programı şu şekilde oldu:

1.GRUP

Akdoğan Akıncılar - Güvercinlik 4-4

Pile - Yenişehir 3–2

Bugün 10:30,

Cemal Balses Stadı, Tuzla - İncirli – Mehmet Volkan Çelik

2.GRUP

Serhatköy - Dikmengücü 2–3

Pınarbaşı - Dağyolu 3-1

Bugün 10:30

B.Bağcıl Stadı: Gayretköy - Alayköy - Ahmet Özkurtuluş

3.GRUP

Kalkanlı - Akdeniz 3-2

Bugün 10:30

Güzelyurt Sentetik Sahası: Mevlevi - Sadrazam Kayalar – Mustafa Torun Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Çamlıbel -Tepebaşı - Hüseyin Özaşık

4.GRUP

Demirhan - Dilekkaya 2-1

Bugün 10:30

Mutluyaka Sahası: Mutluyaka - Gülgün Süt Düzova - Sami Özentürk

Balıkesir Stadı: Kırıkkale - Yeniceköy - Olgun Canik

5.GRUP

Tatlısu Seracılar - Civisil 4–2

Ötüken - Karadeniz 61, 0–1

Bugün 10:30

İskele Cumhuriyet Stadı: 1461 İskele Trabzonspor - Boğaziçi – Burak Mandıralı

6.GRUP

Bugün 10:30

Ergazi Sahası: Ergazi - Kumyalı – Necmi Bulut

Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Ardahan- Yarköy – Mehmet Özkan

Yeni Erenköy Sahası: Yeni Erenköy - Bafra- Şakir Azizoğlu



