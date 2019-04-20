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BTM 2. Liginde heyecan başladı

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BTM 2. Liginde heyecan başladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde heyecan başladı.

Dün alınan sonuçlar ve bugün oynanacak olan maçların programı şu şekilde oldu:

1.GRUP

Akdoğan Akıncılar  - Güvercinlik 4-4

Pile - Yenişehir 3–2

Bugün 10:30,

Cemal Balses Stadı, Tuzla - İncirli – Mehmet Volkan Çelik

2.GRUP

Serhatköy - Dikmengücü 2–3        

Pınarbaşı - Dağyolu     3-1 

Bugün 10:30

B.Bağcıl Stadı:           Gayretköy - Alayköy  -  Ahmet Özkurtuluş  

3.GRUP

Kalkanlı - Akdeniz     3-2

Bugün 10:30

Güzelyurt  Sentetik Sahası:    Mevlevi  -  Sadrazam Kayalar – Mustafa Torun Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı:  Çamlıbel -Tepebaşı   -   Hüseyin Özaşık  

4.GRUP

Demirhan  -  Dilekkaya  2-1

Bugün 10:30

Mutluyaka Sahası:      Mutluyaka  - Gülgün Süt Düzova -  Sami Özentürk

Balıkesir Stadı:           Kırıkkale - Yeniceköy  -  Olgun Canik  

5.GRUP

Tatlısu Seracılar   - Civisil 4–2

Ötüken  - Karadeniz 61, 0–1

Bugün 10:30

İskele Cumhuriyet Stadı: 1461 İskele Trabzonspor -  Boğaziçi – Burak Mandıralı  

6.GRUP

Bugün 10:30

Ergazi Sahası: Ergazi  - Kumyalı – Necmi Bulut

Civisil Zehra Çırakoğlu Stadı: Ardahan- Yarköy – Mehmet Özkan

Yeni Erenköy Sahası: Yeni Erenköy - Bafra-  Şakir Azizoğlu

 

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