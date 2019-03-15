BTM 2. Liginde gruplar belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde gruplar belirlendi.
13 Nisan 2019'da başlayacak olan BTM 2.Ligi ile ilgili olarak 6 grup oluşturuldu. Toplamda 37 takımın mücadele edeceği BTM 2. Lig'de 2018-2019 sezonu statüsünün önümüzdeki günlerde yayınlanacağı duyuruldu.
Bu sezon BTM 2. Ligi'nden, bir üst lig olan BTM 1.Ligi'ne 5 takım terfi edecek. 6 grubun lideri ve en iyi 4 grup ikincisi adını Play-Off müsabakasına yazdırırken, çekilecek kura sonucu KTFF'nin belirlediği tarafsız sahalarda 5 Play-Off karşılaşması oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan Play-Off müsabakaları sonucunda 5 takım 2019-2020 sezonunda BTM 1.Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. Gruplarını lider tamamlayan en iyi 5 takım çekilecek kura çekimine seri başı olarak katılacak.
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1.GRUP
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2.GRUP
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3.GRUP
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1-AKDOĞAN AKINCILAR GSD
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1-ALAYKÖY SK
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1-AKDENİZ YSK
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2-ÇAYÖNÜ SK
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2-DAĞYOLU TSK
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2-ÇAMLIBEL SK
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3-GÜVERCİNLİK İYSK
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3-DİKMEN GÜCÜ SK
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3-KALKANLI SK
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4-İNCİRLİ SK
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4-GAYRETKÖY GSK
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4-MEVLEVİ SK
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5-PİLE TSK
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5-PINARBAŞI ÇSK
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5-SADRAZAM KAYALAR SK
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6-YENİŞEHİR SK
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6-SERHATKÖY SK
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6-TEPEBAŞI SK
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7-TUZLA ABSK
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4.GRUP
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5.GRUP
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6.GRUP
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1-DEMİRHAN SK
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1-1461 İSKELE TRABZON SK
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1-ARDAHAN SK
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2-DİLEKKAYA SK
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2-BOĞAZİÇİ SK
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2-BAFRA SK
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3-GÜLGÜN SÜT DÜZOVA GSK
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3-CİVİSİL SK
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3-ERGAZİ SK
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4-KIRIKKALE SK
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4-KARADENİZ 61 SK
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4-KUMYALI SK
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5-MUTLUYAKA HSK
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5-ÖTÜKEN SK
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5-YARKÖY SK
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6-YENİCEKÖY SK
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6-TATLISU SERACILAR SK
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6-YENİERENKÖY SK