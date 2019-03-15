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BTM 2. Liginde gruplar belirlendi

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BTM 2. Liginde gruplar belirlenirken, 6 grupta 37 takımın mücadele edeceği ligden, 5 takım BTM 1. Ligi'ne 5 takım terfi edecek

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BTM 2. Liginde gruplar belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde gruplar belirlendi.

13 Nisan 2019'da başlayacak olan BTM 2.Ligi ile ilgili olarak 6 grup oluşturuldu. Toplamda 37 takımın mücadele edeceği BTM 2. Lig'de 2018-2019 sezonu statüsünün önümüzdeki günlerde yayınlanacağı duyuruldu. 

Bu sezon BTM 2. Ligi'nden, bir üst lig olan BTM 1.Ligi'ne 5 takım terfi edecek. 6 grubun lideri ve en iyi 4 grup ikincisi adını Play-Off müsabakasına yazdırırken, çekilecek kura sonucu KTFF'nin belirlediği tarafsız sahalarda 5 Play-Off karşılaşması oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan Play-Off müsabakaları sonucunda 5 takım 2019-2020 sezonunda BTM 1.Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. Gruplarını lider tamamlayan en iyi 5 takım çekilecek kura çekimine seri başı olarak katılacak.

1.GRUP

2.GRUP

3.GRUP

1-AKDOĞAN AKINCILAR GSD

1-ALAYKÖY SK

1-AKDENİZ YSK

2-ÇAYÖNÜ SK

2-DAĞYOLU TSK

2-ÇAMLIBEL SK

3-GÜVERCİNLİK İYSK

3-DİKMEN GÜCÜ SK

3-KALKANLI SK

4-İNCİRLİ SK

4-GAYRETKÖY GSK

4-MEVLEVİ SK

5-PİLE TSK

5-PINARBAŞI ÇSK

5-SADRAZAM KAYALAR SK

6-YENİŞEHİR SK

6-SERHATKÖY SK

6-TEPEBAŞI SK

7-TUZLA ABSK

 4.GRUP

5.GRUP

6.GRUP

1-DEMİRHAN SK

1-1461 İSKELE TRABZON SK

1-ARDAHAN SK

2-DİLEKKAYA SK

2-BOĞAZİÇİ SK

2-BAFRA SK

3-GÜLGÜN SÜT DÜZOVA GSK

3-CİVİSİL SK

3-ERGAZİ SK

4-KIRIKKALE SK

4-KARADENİZ 61 SK

4-KUMYALI SK

5-MUTLUYAKA HSK

5-ÖTÜKEN SK

5-YARKÖY SK

6-YENİCEKÖY SK

6-TATLISU SERACILAR SK

6-YENİERENKÖY SK
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