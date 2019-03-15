BTM 2. Liginde gruplar belirlendi

BTM 2. Liginde gruplar belirlenirken, 6 grupta 37 takımın mücadele edeceği ligden, 5 takım BTM 1. Ligi'ne 5 takım terfi edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde gruplar belirlendi.

13 Nisan 2019'da başlayacak olan BTM 2.Ligi ile ilgili olarak 6 grup oluşturuldu. Toplamda 37 takımın mücadele edeceği BTM 2. Lig'de 2018-2019 sezonu statüsünün önümüzdeki günlerde yayınlanacağı duyuruldu.

Bu sezon BTM 2. Ligi'nden, bir üst lig olan BTM 1.Ligi'ne 5 takım terfi edecek. 6 grubun lideri ve en iyi 4 grup ikincisi adını Play-Off müsabakasına yazdırırken, çekilecek kura sonucu KTFF'nin belirlediği tarafsız sahalarda 5 Play-Off karşılaşması oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan Play-Off müsabakaları sonucunda 5 takım 2019-2020 sezonunda BTM 1.Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. Gruplarını lider tamamlayan en iyi 5 takım çekilecek kura çekimine seri başı olarak katılacak.