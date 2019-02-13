BTM 2. Lige kayıt parası açıklandı

BTM 2. Ligi ile ilgili olarak KTFF’den açıklama yapılırken, ligdeki kulüplerinin yerine getireceği kriterler, transfer durumları, yaş sınırları ve diğer hususlara açıklık getirildi. Lige katılım ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi ile ilgili olarak açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 2018-2019 futbol sezonunda BTM 2. Lig kulüplerinin yerine getireceği kriterler, transfer durumları, yaş sınırları ve diğer hususlara açıklık getirildi. Ligin statüsünün önümüzdeki günlerde yayınlanacağı duyuruldu.

Son başvuru tarihi açıklandı

Buna göre 13 Nisan 2019 tarihinde başlayacak olan BTM 2.Ligi’ne katılacak olan takımların 4 Mart 2019 tarihine kadar başvurularını yapmasının gerektiği bildirildi. Kulüplerin bu tarihe kadar kaymakamlık onaylı kulüp tüzüklerini, yönetim kurulu listelerini, KTFF Liglere Katılım Formu ve Kulüp İmza Sirküleri ile birlikte 2 bin 500 TL’lik lige katılım ücretini KTFF Genel Sekreterliği’ne yatırması gerekecek.

Üst lig transferlerine kota

25 Mart – 8 Nisan tarihleri arasında transfer işlemlerini yapabilecek olan BTM 2. Lig kulüpleri K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de forma giyen aktif futbolcuları transfer edemeyecek. Ancak bonservisi K-Pet Süper Lig veya K-Pet 1.Lig kulübünde bulunup 2018-2019 sezonunda herhangi bir vize işlemi yaptırmayan futbolcular BTM 2. Ligi’ne transfer olabilecek. Bunu kontenjan ile sınırlayan KTFF, söz konusu işlemle üst ligden sadece 3 futbolcu transferine izin verecek. Yine BTM 1.Ligi’nden 3 futbolcuyu kadrosuna katabilecek olan BTM 2.Lig kulüpleri, kendi liginden de istediği kadar futbolcuyu transfer edebilecek.

21 yaş altı kuralı

BTM 2. Lig’de mücadele edecek olan kulüpler 18 kişilik müsabaka isim listesinde 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu en az 3 futbolcuyu bulundurma zorunluluğunda olacak. Bunun yanında 21 yaş altı statüsüne giren futbolcuları bir müsabakada en az 100 dakika oynatmak zorunda kalacak. Söz konusu kurala uymayan kulüplere KTFF Müsabaka Talimatı ve Disiplin Talimatı’ndaki ilgili maddelerce ceza verilebilecek.

35 yaş üzeri futbolculara yeni lisans işlemi yok

BTM 2. Lig’de yaş kategorisinde üst sınır da 35 yaş olarak belirlendi. 31 Aralık 1983 (bu tarih de dahil) öncesinde doğan futbolculara yeni lisans ve veya filiz lisans çıkartılmayacak.

TC’li kontenjanı

2018-2019 futbol sezonunda BTM 2.Lig’de forma giyen kulüpler ayrıca kadrolarında KKTC’de yasal yollardan ikamet eden TC uyruklu bir futbolcuyu da oynatabilecek.