banner255
MTG çok farklı
MTG çok farklı
18 0
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
15 0
 
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
65 0
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
22 0
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
13 0
Loto'da dev ikramiye
Loto'da dev ikramiye
63 0
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
96 0
banner82

BTM 2. Lige kayıt parası açıklandı

banner27

BTM 2. Ligi ile ilgili olarak KTFF’den açıklama yapılırken, ligdeki kulüplerinin yerine getireceği kriterler, transfer durumları, yaş sınırları ve diğer hususlara açıklık getirildi. Lige katılım ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlendi

BTM 2. Lige kayıt parası açıklandı
banner215

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi ile ilgili olarak açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 2018-2019 futbol sezonunda BTM 2. Lig kulüplerinin yerine getireceği kriterler, transfer durumları, yaş sınırları ve diğer hususlara açıklık getirildi. Ligin statüsünün önümüzdeki günlerde yayınlanacağı duyuruldu.

Son başvuru tarihi açıklandı

Buna göre 13 Nisan 2019 tarihinde başlayacak olan BTM 2.Ligi’ne katılacak olan takımların 4 Mart 2019 tarihine kadar başvurularını yapmasının gerektiği bildirildi. Kulüplerin bu tarihe kadar kaymakamlık onaylı kulüp tüzüklerini, yönetim kurulu listelerini, KTFF Liglere Katılım Formu ve Kulüp İmza Sirküleri ile birlikte 2 bin 500 TL’lik lige katılım ücretini KTFF Genel Sekreterliği’ne yatırması gerekecek.

Üst lig transferlerine kota

25 Mart – 8 Nisan tarihleri arasında transfer işlemlerini yapabilecek olan BTM 2. Lig kulüpleri K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de forma giyen aktif futbolcuları transfer edemeyecek. Ancak bonservisi K-Pet Süper Lig veya K-Pet 1.Lig kulübünde bulunup 2018-2019 sezonunda herhangi bir vize işlemi yaptırmayan futbolcular BTM 2. Ligi’ne transfer olabilecek. Bunu kontenjan ile sınırlayan KTFF, söz konusu işlemle üst ligden sadece 3 futbolcu transferine izin verecek. Yine BTM 1.Ligi’nden 3 futbolcuyu kadrosuna katabilecek olan BTM 2.Lig kulüpleri, kendi liginden de istediği kadar futbolcuyu transfer edebilecek.

 21 yaş altı kuralı

BTM 2. Lig’de mücadele edecek olan kulüpler 18 kişilik müsabaka isim listesinde 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu en az 3 futbolcuyu bulundurma zorunluluğunda olacak. Bunun yanında 21 yaş altı statüsüne giren futbolcuları bir müsabakada en az 100 dakika oynatmak zorunda kalacak.  Söz konusu kurala uymayan kulüplere KTFF Müsabaka Talimatı ve Disiplin Talimatı’ndaki ilgili maddelerce ceza verilebilecek.

35 yaş üzeri futbolculara yeni lisans işlemi yok

BTM 2. Lig’de yaş kategorisinde üst sınır da 35 yaş olarak belirlendi. 31 Aralık 1983 (bu tarih de dahil) öncesinde doğan futbolculara yeni lisans ve veya filiz lisans çıkartılmayacak.

TC’li kontenjanı

2018-2019 futbol sezonunda BTM 2.Lig’de forma giyen kulüpler ayrıca kadrolarında KKTC’de yasal yollardan ikamet eden TC uyruklu bir futbolcuyu da oynatabilecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.