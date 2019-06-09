BTM 2. Ligde haftanın sonuçları

1.Grup
Akdoğan Akıncılar – Tuzla, 1-2
İncirli – Pile, 2-0
Yenişehir – Çayönü, 3-6
2.Grup
Pınarbaşı – Dikmen Gücü, 1-2
Serhatköy – Alayköy , 6-0
Gayretköy – Dağyolu, 1-4
3.Grup
Mevlevi – Akdeniz, 3-1
Kalkanlı – Tepebaşı, 0-6
Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, 0-10
4.Grup
Kırıkkale – Gülgün Süt Düzova:
Mutluyaka – Dilekkaya: 0-2
Demirhan – Yeniceköy: 2-2
5.Grup
Ötüken – Civisil, 0-0
Tatlısu Seracılar – Boğaziçi, 0-5
1461 İskele Trabzonspor – Karadeniz 61: 3-3
6.Grup
Ardahan – Kumyalı, 0-4
Ergazi – Bafra: 2-2
Yeni Erenköy – Yarköy, 1-1