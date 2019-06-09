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BTM 2. Ligde haftanın sonuçları

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BTM 2. Ligde haftanın sonuçları
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1.Grup

Akdoğan Akıncılar – Tuzla, 1-2

İncirli – Pile, 2-0

Yenişehir – Çayönü, 3-6

2.Grup

Pınarbaşı – Dikmen Gücü, 1-2

Serhatköy – Alayköy , 6-0

Gayretköy – Dağyolu, 1-4

3.Grup

Mevlevi – Akdeniz,  3-1

Kalkanlı – Tepebaşı, 0-6

Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, 0-10

4.Grup

Kırıkkale – Gülgün Süt Düzova:

Mutluyaka – Dilekkaya: 0-2

Demirhan – Yeniceköy: 2-2

5.Grup

Ötüken – Civisil,  0-0

Tatlısu Seracılar – Boğaziçi, 0-5

1461 İskele Trabzonspor – Karadeniz 61: 3-3

 6.Grup

Ardahan – Kumyalı, 0-4

Ergazi – Bafra: 2-2

Yeni Erenköy – Yarköy, 1-1

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