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BTM 2. Ligde fikstür günü

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BTM 2. Ligde fikstür günü
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde fikstür bugün çekiliyor.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleşecek fikstür çekimi saat 16.00’da başlayacak. 2018-2019 futbol sezonunda BTM 2. Lig’de 6 grupta toplam 37 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk sırayı alacak olan takımlar ile en iyi 4 grup ikincisi takım Play-Off finaline yükselecek.  Play-Off finalini kazanacak olan 5 takım önümüzdeki sezonda BTM 1.Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.

TRANSFER VE EVRAK TESLİM TARİHİ UZATILDI

Öte yandan 20 Nisan 2019 Cumartesi günü başlayacak olan lig mücadelesi öncesinde transfer dönemi ve evrak teslim tarihi de 15 Nisan 2019 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

hakkı kazanacak.

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