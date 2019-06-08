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BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle

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BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
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1.Grup

Akdoğan Akıncılar – Tuzla, 1-2

İncirli – Pile, 2-0

Yenişehir – Çayönü, 3-6

2.Grup

Pınarbaşı – Dikmen Gücü, 1-2

Serhatköy – Alayköy , 6-0

Gayretköy – Dağyolu, 1-4

3.Grup

Mevlevi – Akdeniz, 

Kalkanlı – Tepebaşı, 0-6

Çamlıbel – Sadrazam Kayalar, 0-10

 5.Grup

Ötüken – Civisil,  0-0

Tatlısu Seracılar – Boğaziçi, 0-5

1461 İskele Trabzonspor – Karadeniz 61, 3-3

 6.Grup

Ardahan – Kumyalı, 0-4

Ergazi – Bafra,

Yeni Erenköy – Yarköy, 1-1

9 HAZİRAN PAZAR (Saat 17:00)

4.Grup

 Balıkesir Stadı: Kırıkkale – Gülgün Süt Düzova, Şakir Azizoğlu

Mutluyaka Sahası: Mutluyaka – Dilekkaya, Burak Mandıralı  

Sadık Cemil Stadı: Demirhan – Yeniceköy, İsmail Ercan

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