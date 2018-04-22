BTM 2. Lig heyecanı başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgeler Terfi Müsabakaları 2. Lig mücadelesi hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

Altı grupta toplam 28 takımın mücadele ettiği BTM 2. Lig grup maçları Cumartesi ve Pazar günleri oynandı.

BTM 2. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Türkmenköy Aydın konuk olduğu Kırıkkale karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu.





BTM 2. LİGİ 1.GRUP

Yarköy - 1461 İskele Trabzon:2-2

Karadeniz 61 – Boğaziçi. 2-2

Bahçeli: Bay



BTM 2. LİGİ 2.GRUP

Çayönü - Baf Canbulat: 3-0

Tuzla - Güvercinlik: 1-1

Mutluyaka: Bay



BTM 2. LİGİ 3.GRUP

İncirli – Pile.: 1-1

Kırıkkale- Türkmenköy Aydın: 0-3



BTM 2. LİGİ 4.GRUP

Dilekkaya - Gülgün Süt Düzova: 2-1

Balıkesir – Haspolat: 2-1

Yeniceköy: Bay



BTM 2. LİGİ 5.GRUP

Dikmengücü – Pınarbaşı: 3-0

Dağyolu-Şirinevler – Alayköy: 3-2



BTM 2. LİGİ 6.GRUP

Sadrazamköy - Gayretköy Gazi: 0-2

Kalkanlı – Zümrütköy: 0-2

Serhatköy: Bay