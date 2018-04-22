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BTM 2. Lig heyecanı başladı

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BTM 2. Lig heyecanı başladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgeler Terfi Müsabakaları 2. Lig mücadelesi hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

Altı grupta toplam 28 takımın mücadele ettiği BTM 2. Lig grup maçları Cumartesi ve Pazar günleri oynandı.

BTM 2. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Türkmenköy Aydın konuk olduğu Kırıkkale karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu.



BTM 2. LİGİ 1.GRUP
Yarköy - 1461 İskele Trabzon:2-2

Karadeniz 61 – Boğaziçi. 2-2
Bahçeli: Bay 

BTM 2. LİGİ 2.GRUP
Çayönü - Baf Canbulat: 3-0
Tuzla - Güvercinlik: 1-1
Mutluyaka: Bay 

BTM 2. LİGİ 3.GRUP
İncirli – Pile.: 1-1
Kırıkkale- Türkmenköy Aydın: 0-3

BTM 2. LİGİ 4.GRUP
Dilekkaya - Gülgün Süt Düzova: 2-1
Balıkesir – Haspolat: 2-1
Yeniceköy: Bay 

BTM 2. LİGİ 5.GRUP
Dikmengücü – Pınarbaşı: 3-0
Dağyolu-Şirinevler – Alayköy: 3-2

BTM 2. LİGİ 6.GRUP
Sadrazamköy - Gayretköy Gazi: 0-2
Kalkanlı – Zümrütköy: 0-2

Serhatköy: Bay

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