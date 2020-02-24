BTM 2 fikstürü çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Çekilen fikstürün ardından takımların maç programı belli oldu.

BTM 2.Ligi'nde sezon 14-15 Mart 2020 tarihindeki 1.hafta maçlarıyla başlarken takımlar 9 Mart 2020 tarihine kadar transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. 7 gruptan oluşan BTM 2.Ligi'nde grup liderleri ile en iyi 5 grup ikincisi adlarını 2.Tur'a yazdıracak. 2.Tur sonucunda kazanan takımlar final oynama hakkı elde edecek.

Final maçlarını kazanan 3 takım isimlerini BTM 1.Lig'e yazdıran ekipler olacak. KTFF yaptığı açıklamada detaylı maç programının www.ktff.org sitesinde açıklandığını duyurdu.

BTM 2.Ligi'nde 1.hafta programı şöyle;

1.GRUP

Bafra SK - Ergazi GSK

Yeni Erenköy TSK - Kumyalı SK

Yedikonuk SK - Sipahi TSK

2.GRUP

Ötüken TKOSK - Boğaziçi SK

Civisil SK - Ardahan SD

Karadeniz 61 SB (Bay)

3.GRUP

Yenişehir SK - Güvercinlik İYSK

Pergama SK - Çayönü SK

Pile TSK - Mutluyaka HSK

4.GRUP

Gönendere ŞSKSK - Akıncılar GSK

Kırıkkale TSK - Yeniceköy ZSK

Gaziköy SK - Dilekkaya ASK

5.GRUP

Alayköy SKKD - Ağırdağ Boğaz TSK

Demirhan SK - Bahçeli SK

Pınarbaşı ÇSK - Haspolat SGSK

6.GRUP

Tepebaşı SK - Akdeniz KSD

Çamlıbel SKD - Kalkanlı SK

Sadrazam Kayalar SK (Bay)

7.GRUP

Serhatköy SK - Akçay SK

Gayretköy GSK - Yeşilyurt SD

Mevlevi SK - Gaziveren SK