BTM 1. Ligin hakemleri açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 2. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Program şöyle;

Kırmızı Grup

2 Kasım Cumartesi saat 11:00

Vadili - İncirli, Mert Ercan Bulut

Türkmenköy - Serdarlı, Ferhat Tuna

Mehmetçik - Yeni Boğaziçi, Ahmet Özkurtuluş

3 Kasım Pazar saat 11:00

İskele Trabzonspor- Yarköy, Olgun Canik

Geçitkale -Dipkarpaz, Osman Küçük

Beyaz Grup

2 Kasım Cumartesi saat 11:00

Tatlısu - Gülgün Süt Düzova, Hüseyin Özaşık

Ortaköy - Denizli, Tufan Çerçioğlu

3 Kasım Pazar saat 11:00

Zümrütköy - Dikmen, Burak Mandıralı

Karaoğlanoğlu -Yımazköy, İsmail Ercan