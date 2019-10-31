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BTM 1. Ligin hakemleri açıkladı

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BTM 1. Ligin hakemleri açıkladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 2. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Program şöyle;

Kırmızı Grup

2 Kasım Cumartesi saat 11:00

Vadili - İncirli, Mert Ercan Bulut

Türkmenköy - Serdarlı, Ferhat Tuna

Mehmetçik - Yeni Boğaziçi, Ahmet Özkurtuluş

3 Kasım Pazar saat 11:00

İskele Trabzonspor- Yarköy, Olgun Canik

Geçitkale -Dipkarpaz, Osman Küçük

Beyaz Grup

2 Kasım Cumartesi saat 11:00

Tatlısu - Gülgün Süt Düzova, Hüseyin Özaşık

Ortaköy - Denizli, Tufan Çerçioğlu

3 Kasım Pazar saat 11:00

Zümrütköy - Dikmen, Burak Mandıralı

Karaoğlanoğlu -Yımazköy, İsmail Ercan

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