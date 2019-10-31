BTM 1. Ligin hakemleri açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 2. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Program şöyle;
Kırmızı Grup
2 Kasım Cumartesi saat 11:00
Vadili - İncirli, Mert Ercan Bulut
Türkmenköy - Serdarlı, Ferhat Tuna
Mehmetçik - Yeni Boğaziçi, Ahmet Özkurtuluş
3 Kasım Pazar saat 11:00
İskele Trabzonspor- Yarköy, Olgun Canik
Geçitkale -Dipkarpaz, Osman Küçük
Beyaz Grup
2 Kasım Cumartesi saat 11:00
Tatlısu - Gülgün Süt Düzova, Hüseyin Özaşık
Ortaköy - Denizli, Tufan Çerçioğlu
3 Kasım Pazar saat 11:00
Zümrütköy - Dikmen, Burak Mandıralı
Karaoğlanoğlu -Yımazköy, İsmail Ercan