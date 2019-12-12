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BTM 1. Ligin cezalıları belirlendi

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BTM 1. Ligin cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  7-8 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan BTM 1. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı; 

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

TURGAY SÜTCÜOĞLULARI Serdarlı

1 Maç

 KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

MEVLİT USLUER Mehmetçik

3 Maç

4 SARI KART CEZALILARI

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

İBRAHİM ÇAĞOĞLU

Zümrütköy SK
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