BTM 1. Ligde ilk hafta hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 1.hafta hafta sonu oynanacak.
BTM 1. Liginde başlayacak olan yeni sezonda ilk hafta karşılaşmalarında bazı karşılaşmalar 11.00’de bazı karşılaşmalar 12.00’de bazı karşılaşmalar da 14.30’da başlayacak.
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Cumartesi - 11:00
İncirli – 1461 İskele Trabzonspor, Akdoğan Özgürlük Stadı, Tufan Çerçioğlu
Serdarlı – Geçitkale, 14 Ağustos Stadı, Necmi Bulut
Yeniboğaziçi – Türkmenköy, Osman Ergün Mehmet Stadı, Şakir Azizoğlu
Pazar – 14:30
Yarköy – Mehmetçik, Eray Vudalı Stadı, Osman Küçük
Dipkarpaz – Vadili, Dipkarpaz Stadı, Ömer Doğru
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Cumartesi – 11:00
Yılmazköy – Zümrütköy, Mustafa Üçöz Stadı, Mustafa Torun
Gülgün Süt Düzova – Karaoğlanoğlu, Balıkesir Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Denizli – Tatlısu, Bilal İyigün Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Pazar – 12:00
Değirmenlik – Ortaköy, Sadık Cemil Stadı, Cemal Sakallı