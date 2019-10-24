BTM 1. Ligde ilk hafta hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 1.hafta hafta sonu oynanacak.

BTM 1. Liginde başlayacak olan yeni sezonda ilk hafta karşılaşmalarında bazı karşılaşmalar 11.00’de bazı karşılaşmalar 12.00’de bazı karşılaşmalar da 14.30’da başlayacak.

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Cumartesi - 11:00

İncirli – 1461 İskele Trabzonspor, Akdoğan Özgürlük Stadı, Tufan Çerçioğlu

Serdarlı – Geçitkale, 14 Ağustos Stadı, Necmi Bulut

Yeniboğaziçi – Türkmenköy, Osman Ergün Mehmet Stadı, Şakir Azizoğlu

Pazar – 14:30

Yarköy – Mehmetçik, Eray Vudalı Stadı, Osman Küçük

Dipkarpaz – Vadili, Dipkarpaz Stadı, Ömer Doğru

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Cumartesi – 11:00

Yılmazköy – Zümrütköy, Mustafa Üçöz Stadı, Mustafa Torun

Gülgün Süt Düzova – Karaoğlanoğlu, Balıkesir Stadı, Ahmet Özkurtuluş

Denizli – Tatlısu, Bilal İyigün Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Pazar – 12:00

Değirmenlik – Ortaköy, Sadık Cemil Stadı, Cemal Sakallı