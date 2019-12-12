BTM 1. Lig’de haftanın hakemleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 8. haftanın programı belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 8. haftanın hakem atamalarını da yaptı.
Kırmızı Grupta program şöyle;
14 Aralık Cumartesi,
Dipkarpaz - Yarköy, Dipkarpaz Stadı, saat 14:00, Cemal Sarı
Serdarlı - İskele Trabzonspor, 14 Ağustos Stadı, saat 11:00, Abdullah Genç
15 Aralık Pazar,
Mehmetçik - İncirli, Mehmetçik Stadı, saat 14:00, Olgun Canik
Yeni Boğaziçi - Vadili, Osman Ergün Mehmet Stadı, Saat 11:00, Tufan Çerçioğlu
Türkmenköy - Geçitkale, Mehmetali Toker Stadı, Saat 11:00, Necmi Bulut
Beyaz Grupta program şöyle;
14 Aralık Cumartesi,Saat 11:00
Yılmazköy - Değirmenlik, Mustafa Üçöz Stadı, Tufan Çerçioğlu
15 Aralık Pazar, Saat 11:00
Ortaköy - Dikmen, Ortaköy Stadı, Mustafa Torun
Denizli - Zümrütköy, Bilal İyigün Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Tatlısu - Karaoğlanoğlu, Dr Ali Özsoy Stadı, Ferhat Tuna