BTM 1. Lig’de günün sonuçları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Ligi'nde 14. Haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup

Geçitkale – 1461 İskele Trabzonspor, 10-7

Mehmetçik – Vadili, 2-2

BTM 1. Lig Beyaz Grup, Saat 11:00

Tatlısu – Değirmenlik, 2-0

Ortaköy – Zümrütköy, 9-1

2 Şubat Pazar

BTM 1. Lig Kırmızı Grup, Saat 11:00

Mehmet Ali Toker Stadı: Türkmenköy – Yarköy, Zekai Töre

Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeni Boğaziçi – İncirli, Ferhat Tuna

14 Ağustos Stadı: Serdarlı – Dipkarpaz, Saat 14.00, Ömer Doğru

BTM 1. Lig Beyaz Grup, Saat 11:00

Bilal İyigün Stadı: Denizli – Dikmen Gücü, İsmail Ercan

Balıkesir Stadı: Gülgün Süt Düzova – Yılmazköy, Serkan Durmaz