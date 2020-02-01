BTM 1. Lig’de günün sonuçları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Ligi'nde 14. Haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
Geçitkale – 1461 İskele Trabzonspor, 10-7
Mehmetçik – Vadili, 2-2
BTM 1. Lig Beyaz Grup, Saat 11:00
Tatlısu – Değirmenlik, 2-0
Ortaköy – Zümrütköy, 9-1
2 Şubat Pazar
BTM 1. Lig Kırmızı Grup, Saat 11:00
Mehmet Ali Toker Stadı: Türkmenköy – Yarköy, Zekai Töre
Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeni Boğaziçi – İncirli, Ferhat Tuna
14 Ağustos Stadı: Serdarlı – Dipkarpaz, Saat 14.00, Ömer Doğru
BTM 1. Lig Beyaz Grup, Saat 11:00
Bilal İyigün Stadı: Denizli – Dikmen Gücü, İsmail Ercan
Balıkesir Stadı: Gülgün Süt Düzova – Yılmazköy, Serkan Durmaz