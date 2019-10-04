BTM 1. Ligde gruplar açıklandı

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi, Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olarak 2’ye ayrılırken, gruplarda yer alan takımlar da açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Liginde 2019-2020 Futbol Sezonunun statüsü resmi siteden yayınlandı. Statünün yayınlanmasının ardından gruplar da belli oldu.

Buna göre geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olarak 2’ye ayrılan BTM 1.Lig’de; Kırmızı Grup’ta 10, Beyaz Grup’ta ise 9 takım mücadele edecek. Ligin sonunda iki grubun şampiyonu direkt olarak K-Pet 1. Lige yükselme hakkı elde ederken, gruplarının 2. sırada tamamlayan takımlar da Play-Off Finali oynayacak ve kazanan K-Pet 1.Lig’in son takımını belirleyecek. Kırmızı Grup’ta grubunu 9 ve 10’uncu sırada, Beyaz Grup’ta da 9’uncu sırada tamamlayan takım ise BTM 2. Ligine düşecek.

26-27 Ekim 2019 tarihlerinde başlayacak olan BTM 1.Lig’de fikstür 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekilecek.

Çekilecek fikstürde gruplar da şu şekilde olacak;

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

1461 İskele Trabzonspor

Dipkarpaz TSK

Geçitkale GSK

İncirli SK

Mehmetçik TÇB

Serdarlı GB

Türkmenköy ASK

Vadili TÇBSK

Yarköy PGSK

Yeniboğaziçi DSK

BTM 1.LİG BEYAZ GRUP