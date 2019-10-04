BTM 1. Ligde gruplar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Liginde 2019-2020 Futbol Sezonunun statüsü resmi siteden yayınlandı. Statünün yayınlanmasının ardından gruplar da belli oldu.
Buna göre geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olarak 2’ye ayrılan BTM 1.Lig’de; Kırmızı Grup’ta 10, Beyaz Grup’ta ise 9 takım mücadele edecek. Ligin sonunda iki grubun şampiyonu direkt olarak K-Pet 1. Lige yükselme hakkı elde ederken, gruplarının 2. sırada tamamlayan takımlar da Play-Off Finali oynayacak ve kazanan K-Pet 1.Lig’in son takımını belirleyecek. Kırmızı Grup’ta grubunu 9 ve 10’uncu sırada, Beyaz Grup’ta da 9’uncu sırada tamamlayan takım ise BTM 2. Ligine düşecek.
26-27 Ekim 2019 tarihlerinde başlayacak olan BTM 1.Lig’de fikstür 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekilecek.
Çekilecek fikstürde gruplar da şu şekilde olacak;
BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
- 1461 İskele Trabzonspor
- Dipkarpaz TSK
- Geçitkale GSK
- İncirli SK
- Mehmetçik TÇB
- Serdarlı GB
- Türkmenköy ASK
- Vadili TÇBSK
- Yarköy PGSK
- Yeniboğaziçi DSK
BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
- Değirmenlik SK
- Denizli SK
- Dikmen Gücü SK
- Gülgün Süt Düzova GSK
- Karaoğlanoğlu SB
- Ortaköy SK
- Tatlısu HOSK
- Yılmazköy SK
- Zümrütköy SK