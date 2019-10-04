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BTM 1. Ligde gruplar açıklandı

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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi, Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olarak 2’ye ayrılırken, gruplarda yer alan takımlar da açıklandı

BTM 1. Ligde gruplar açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Liginde 2019-2020 Futbol Sezonunun statüsü resmi siteden yayınlandı. Statünün yayınlanmasının ardından gruplar da belli oldu.

Buna göre geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olarak 2’ye ayrılan BTM 1.Lig’de; Kırmızı Grup’ta 10, Beyaz Grup’ta ise 9 takım mücadele edecek. Ligin sonunda iki grubun şampiyonu direkt olarak K-Pet 1. Lige yükselme hakkı elde ederken, gruplarının 2. sırada tamamlayan takımlar da Play-Off Finali oynayacak ve kazanan K-Pet 1.Lig’in son takımını belirleyecek. Kırmızı Grup’ta grubunu 9 ve 10’uncu sırada, Beyaz Grup’ta da 9’uncu sırada tamamlayan takım ise BTM 2. Ligine düşecek.

26-27 Ekim 2019 tarihlerinde başlayacak olan BTM 1.Lig’de fikstür 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekilecek.

Çekilecek fikstürde gruplar da şu şekilde olacak;

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

  • 1461 İskele Trabzonspor
  • Dipkarpaz TSK
  • Geçitkale GSK
  • İncirli SK
  • Mehmetçik TÇB
  • Serdarlı GB
  • Türkmenköy ASK
  • Vadili TÇBSK
  • Yarköy PGSK
  • Yeniboğaziçi DSK

BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

  • Değirmenlik SK
  • Denizli SK
  • Dikmen Gücü SK
  • Gülgün Süt Düzova GSK
  • Karaoğlanoğlu SB
  • Ortaköy SK
  • Tatlısu HOSK
  • Yılmazköy SK
  • Zümrütköy SK
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