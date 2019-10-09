Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligde fikstür çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleşen fikstür çekimine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, kurul üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. 26-27 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan BTM 1.Ligde transfer dönemi 18 Ekim 2019’da sona erecek.
Lig 1 Mart 2020’de bitecek
Ligde ilk devre 21-22 Aralık 2019’da sona ererken, 23 Aralık 2019-3 Ocak 2020 tarihleri arasında ara transfer dönemi açılacak. Ligde 2’nci devre 4-5 Ocak 2020 tarihinde başlarken 29 Şubat-1 Mart tarihinde de 2.devre sona erecek. Normal sezonun ardından Play-Off ve Play-Out Final maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak.
3 takım K-Pet 1. Lige, 3 takım BTM 2. Lige
BTM 1. Ligde Kırmızı ve Beyaz Grubu ilk sırada tamamlayan ekipler direkt olarak K-Pet 1.Lige yükselme hakkı elde edecekler. Gruplarını 2’nci sırada tamamlayan takımlar ise Play-Off finali oynamaya hak kazanacak. Bu maçı kazanan takım K-Pet 1.Lig’e yükselen son takım olacak. Kırmızı Grup’un 10’uncusu ile Beyaz Grup’un 9’uncusu direkt olarak BTM 2.Lig’e düşerken, Kırmızı Grup 9’uncusu ile Beyaz Grup 8’incisi de Play-Out finali oynama hakkı elde edecek. Bu maçı kaybeden takım BTM 2. Ligine düşen son takımı belirleyecek.
Ligde ilk hafta programı şöyle;
KIRMIZI GRUP
Yeniboğaziçi DSK – Türkmenköy ASK
Dipkarpaz SK – Vadili TÇBSK
Serdarlı GB – Geçitkale GSK
Yarköy PGSK – Mehmetçik TÇBSK
İncirli SK – 1461 İskele Trabzonspor
BEYAZ GRUP
Değirmenlik SK – Ortaköy SK
Yılmazköy SK – Zümrütköy SK
Denizli SK – Tatlısu HOBSK
Gülgün Süt Düzova GSK – Karaoğlanoğlu SB
Dikmen Gücü SK (Bay)