Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligde fikstür çekildi. 26-27 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan BTM 1.Lig, 1 Mart 2020’de bitecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligde fikstür çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleşen fikstür çekimine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, kurul üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. 26-27 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan BTM 1.Ligde transfer dönemi 18 Ekim 2019’da sona erecek.

Lig 1 Mart 2020’de bitecek

Ligde ilk devre 21-22 Aralık 2019’da sona ererken, 23 Aralık 2019-3 Ocak 2020 tarihleri arasında ara transfer dönemi açılacak. Ligde 2’nci devre 4-5 Ocak 2020 tarihinde başlarken 29 Şubat-1 Mart tarihinde de 2.devre sona erecek. Normal sezonun ardından Play-Off ve Play-Out Final maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak.

3 takım K-Pet 1. Lige, 3 takım BTM 2. Lige

BTM 1. Ligde Kırmızı ve Beyaz Grubu ilk sırada tamamlayan ekipler direkt olarak K-Pet 1.Lige yükselme hakkı elde edecekler. Gruplarını 2’nci sırada tamamlayan takımlar ise Play-Off finali oynamaya hak kazanacak. Bu maçı kazanan takım K-Pet 1.Lig’e yükselen son takım olacak. Kırmızı Grup’un 10’uncusu ile Beyaz Grup’un 9’uncusu direkt olarak BTM 2.Lig’e düşerken, Kırmızı Grup 9’uncusu ile Beyaz Grup 8’incisi de Play-Out finali oynama hakkı elde edecek. Bu maçı kaybeden takım BTM 2. Ligine düşen son takımı belirleyecek.

Ligde ilk hafta programı şöyle;

KIRMIZI GRUP

Yeniboğaziçi DSK – Türkmenköy ASK

Dipkarpaz SK – Vadili TÇBSK

Serdarlı GB – Geçitkale GSK

Yarköy PGSK – Mehmetçik TÇBSK

İncirli SK – 1461 İskele Trabzonspor

BEYAZ GRUP

Değirmenlik SK – Ortaköy SK

Yılmazköy SK – Zümrütköy SK

Denizli SK – Tatlısu HOBSK

Gülgün Süt Düzova GSK – Karaoğlanoğlu SB

Dikmen Gücü SK (Bay)