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BTM 1. Lig hakemleri açıklandı

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BTM 1. Lig hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig'de 7.haftanın programı belli oldu.

Kırmızı Grupta maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

7 Aralık Cumartesi, Saat 11:00

Yarköy - Serdarlı, Eray Vudalı Stadı, Ahmet Özkurtuluş

İncirli - Dipkarpaz, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Burak Mandıralı (Saat 14:00)

Geçitkale - Mehmetçik, Geçitkale Stadı, Hüseyin Özaşık (Saat 14:00)

8 Aralık Pazar, Saat 11:00

İskele Trabzonspor - Yeni Boğaziçi, Eray Vudalı Stadı, Osman Küçük

Vadili - Türkmenköy, 16 Ağustos Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Beyaz Grupta maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

7 Aralık Cumartesi, Saat 11:00

Değirmenlik - Düzova, Sadık Cemil Stadı, Şakir Azizoğlu

Zümrütköy - Tatlısu, Zümrütköy Stadı, Mert Ercan Bulut

Karaoğlanoğlu - Ortaköy, Orhan Dural Stadı, Ömer Doğru

8 Aralık Pazar, Saat 11:00

Dikmen - Yılmazköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Ferhat Tuna

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