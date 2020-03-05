Bozkurt’u bıktırdılar

Mağusa Türk Gücü’nde başkanı Koral Bozkurt, kulüp lokalini yenileme istekleri sonrasında devletin çıkardığı zorluklar, camianın kulübe sahip çıkmamasından ve asılsız haberlerden yorulduğunu belirtip, görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı

Mağusa Türk Gücü’ndebaşkanlık görevini üstlendikten sonra gerek sportif gerekse de ekonomik olarak başarılar yaşatan Koral Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sezon sonunda görevinden ayrılma kararı aldı.

Koral Bozkurt’un açıklaması şöyle:

“Minumum 50 yıllık olan binamızla ilgili maalesef adımıza hiçbir kayıt belge yoktur. 10 gün bize Eski Eserler Dairesi hiçbir cevap vermezken geçen gün mimar arkadaşı Eski Eserlere yolladım. Git sor, ne oluyordedim. Gittiği zaman Eski Eserler Şehircik Dairesi’ne bizi yönlendiriyor. Şehirciliğe gittiğimiz zaman Şehircilik yerle ilgili evrağımız olmadığı için bize dosya açamayacağını söylüyor. Spor Dairesine yönlendiriyorlar. Anlayacağınız 10 gündür bekliyoruz yönlendiriliyoruz.

Kulüp binamızı yenileyebilsek kulübümüz yıllık 300 bin TL minumum gelir sahibi olacaktı. Maalesef olamayacak. Cephe kaplamaya bile proje isteniyor. Saha giriş binasını yeniliyoruz istemiyorlar. Tribünlerin üstünü kapatıyoruz yine istemiyorlar. Kulübün yan cephesinin cephesini yapıyoruz yine istemiyorlar. Şimdi herşeyi istiyorlar.

Bugün bir internet sitesinde çıkan haberle 2,5 yıldır şirketime ait tankerle suladığımız sahadan tutun, kural tanımadığıma tutun aslı astarı olmayan bir haber yayınlandı. Kim okur kaç kişi okur kime hizmet eder bu site zaten belli. Bu saatten sonra çok da önemi yoktur. Çünkü inanın ben çok yoruldum. Bir taraftan takımı şampiyonluğa taşımaya çalış, diğer yandan da bu maskaralıklarınan uğraş.

Bir haber yayınladık kulüp olarak destek veren taraftar sayımız da belli. Bizler birbirimize sahip çıkmadıkca bence zaten gidilecek bir yol yoktur. O yüzdendir ki bu yıldan sonra çok sevdiğim Mağusa Türk Gücü başkanlığını bırakma kararı aldım.

Bu yolda benimle yürüyen yönetim kurulu arkadaşlarıma, aslan parçası futbolcularıma, üyelerimize teknik heyetime taraftarlarımıza çok teşekkür ederim.”