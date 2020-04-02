Bozkurt’tan devam sinyali

Koral Bozkurt, “Yaşanan zor süreç nedeniyle, kulüp başkansız kalırsa zor durumda kalacak olan birçok insan olacaktır. Bu nedenle de başkan ve yönetimin devam etmesini, toplantıda değerlendireceğiz.” açıklamasını yaparak başkanlığa devam sinyali verdi

Mağusa Türk Gücü başkanı Koral ​​​​​​​​Bozkurt, daha önce Mağusa Türk Gücü başkanlığından ayrılacağını açıklamıştı.

FUTBOLCULAR DERNEĞİ BAŞKANININ AÇIKLAMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Koral ​​​​​​​​Bozkurt, BRT Spor’da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan başkanlığa devam edeceğinin sinyalini verirken şunları söyledi:

“Mağusa Türk Gücü başkanlığını bırakacağım yönünde açıklamam olmuştu. Bu açıklamayı yapmamdaki amacım, başkanlık görevini üstlenmek isteyen olursa, hazırlanma süreci tanımaktı.

Ancak gelinen aşamada Mağusa Türk Gücü başkanlığını bırakmam durumunda başkan adayı çıkacağını düşünmüyorum. Kulüp başkansız kalırsa da zor durumda kalacak olan birçok insan olacaktır.

Şu anda sadece ülkemiz, değil tüm Dünya zor bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle de mevcut kulüp başkanlarından bir çoğunun yeni sezonda görevlerine devam edeceklerini düşünmüyorum.

Ben ve kulübe katkı koyan yönetim kurulu üyelerimiz de mevcut durumdan olumsuz etkilenmektedirler. Ancak kulüp başkanlığına ve yönetimine devam etmeyi, toplantımızda değerlendireceğiz.

Bu arada futbolcu sözleşmelerini ve futbolcu haklarını destekleyen bir başkan olarak, Futbolcular Derneği başkanının sözleşmeler konusundaki açıklamasından üzüntü duydum.