Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var

K-PET Süper Lig, U- 21 ve U- 17 B Grubu’nda zirvede olan Mağusa Türk Gücü’nün başkanı Koral Bozkurt,“Tek eksiklerinin taraftarlarının olduğu, daha çok taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını” açıkladı

Mağusa Türk Gücü’nde, Koral Bozkurt’un başkanlığında göreve gelen yönetimin ortaya koyduğu vizyon, meyvelerini vermeye başladı.

Geçtiğimiz yılı hem Süper Lig hem de kupa şampiyonu olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü, tarihe altın harflerle yazılan seri şampiyonluklar sezonlarına geri döndü.

Kendi özkaynaklarından, ülkenin en iyi futbolcularını yetiştiren, uzun yıllar milli takımların yükünü çeken, Kaleci Mustafa, Erdinç, Galliga, Nejat Onat gibi onlarca ismi ülke futboluna armağan eden Mağusa Türk Gücü, alt liglerde de zirvenin sahibi, oldu.

Süper Lig’de geride kalan 14 hafta sonunda, 10 galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle, 32 puanla zirveye oturan MTG, şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı sürdürüyor. MTG’de hedef bu yıl da çifte kupa ile şampiyon olmak.

Son üç yıldır özkaynağına ciddi bir bütçe ile yatırım yapan MTG, önce insan kaynağını ardından da nitelikli futbolcu sayısını zirveye taşıdı. MTG’ninSüper Ligdeki kadrosunu da besleyecek noktaya gelen U- 21 Takımı, U- 21Süper Liginde yenilgisiz liderliğini sürdürüyor. 12 galibiyet yanında, 2 beraberliği bulunan MTG, 36 puanla, henüz mağlup olmayan iki takımdan biri konumunda bulunuyor.

MTG’nin zirvede olduğu bir diğer lig ise U 17 Ligi B grubu oldu. U 17’de gruptan lider olarak çıkan MTG, uzun bir sürecin sonunda şampiyonluk parolası ile mücadele ediyor.

KARAKAYA: AKADEMİDE MTG BÖLGENİN LİDER KULÜBÜ

Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu Üyesi ve Özkaynak Düzeni Sorumlusu Enver Karakaya, 150 lisanslı genç futbolcu yanında, akademi liginde 300’e yakın futbolcu ileMTG’nin bu alanda bölgenin lider kulübü olduğunu söyledi.

Sadece Mağusa’nın değil, bölgenin de ilgi odağı olmayı başardıklarını belirten Karakaya, üç yıl gibi kısa bir sürede, neredeyse tek lisanslı futbolcusu bulunmayan bir özkaynak düzeninden, bölgedeki çok sayıdaki kulübü besleyen bir alt yapıya dönüştüklerini söyledi.

MTG tarihinin başarı ile yazıldığını anımsatan Karakaya, “Elbette MTG’nin şampiyon olması önemlidir. Ancak, MTG, tüm başarılarda öz kaynak düzenini aktif bir şekilde kullanmıştır. Şimdi de alt yapımızdan yetişen futbolcularımızı abilerinin yanına monte ederek ilerliyoruz. Şampiyon olmuş kadar sevindirici bu durum, devam edecek” dedi.

Karakaya, Fırat Özatilla ve Ahmet Midem ile, alt yapı koordinatörü Kemal Okta yanında, gecesini gündüzüne katan Kamil Arifoğlu (U-21), Ali Samancıoğlu (U- 17) Batın Ekiz’e (U- 15) “iyi bir ekip” olmayı başardıkları için teşekkür etti.

Karakaya, amaçlarının yönetim değişse de, kurumsal bir yapının sürdürülür olmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Koral Bozkurt’a alt yapıya verdiği önem için teşekkür eden Karakaya sözlerini, “Süper Ligde son haftaya girilirken lideriz. U21 Süper Ligde ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledik.U17 Liginde 8'de 8 yaparak gruptan lider çıktık. Adımızın olduğu her yerde lideriz, her kupaya talibiz” diyerek noktaladı.

BOZKURT: MTG İÇİN TEK HEDEF ZİRVE

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, her alanda zirveye yerleşen MTG’nin geldiği noktanın tesadüf olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz yılı çifte kupa ile kapattıklarını ve bunu yeniden tekrarlamak istediklerini belirten Bozkurt, “Ben, yönetimim ve hocalarımız bu alanda büyük uğraş veriyor. Sahada görevini layığı ile yapan ve zirveye ambargo koyan sarı- yeşilli forma sahibi futbolcularımla gurur duyuyorum” dedi.

Bozkurt, gelinen aşamada MTG camiasının da takıma daha fazla sahip çıkmasını istedi. “MTG büyük bir camia ve bir futbol kulübünden çok daha fazlasıdır” ifadesini kullanan Bozkurt, bu yönde de çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Yeni bir antrenman sahasını kulübü kazandırma yanında, Mağusa’nın farklı bölgelerinden futbolcuların merkezi haline geldiklerini vurgulayan Bozkurt şöyle devam etti:

“Özkaynak düzenimizden yetişen futbolcular, MTG A takımına yükselmeye başladı. Bu sayı 2020 – 21 sezonunda daha da artacak.

Çanakkale, Dumlupınar, Akıncılar, Dörtyol, Maraş, İskele, Mesarya, Mormenekşe’de forma giyen futbolcularımız var. Bunların tamamı, planlı bir çalışmanın ürünüdür. Böyle olmaya da devam edecek.

Biz, taraftarımızı daha yoğun bir şekilde etrafımızda görmek istiyoruz. MTG, spor alanında olduğu gibi, kültür alanında da gelişerek büyüyecek. Biz, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı yaratmakta kararlıyız.

Tüm alanlarda çalışan yönetim kurulu üyelerimiz de bunu benimsedi. MTG, Mağusa’ya, Mağusalı’ya sevdalı genç bir ekip tarafından yönetiliyor.

Lig uzun bir maratondur. Ancak, alt ve üst yapıda kurumsallaşmayı büyük oranda sağladık. Hoca ve futbolcular rahat bir ortamda çalışıyor. Yönetim olarak, onlara rahat bir çalışma ortamı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da karşılığını sahada kazanarak veriyor.Biz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da zirveyi hedefledik. Gerek transferlerimiz, gerekse koruduğumuz kadro ile bunu ispatladık.

Sık sık vurguladığım gibi, tek eksiğimiz taraftarımızdır. MTG, çok daha büyük bir coşku ile desteklenmeyi hak ediyor.Bu hafta sonu önemli bir Cihangir maçımız vardır.

Cihangir maçını kazanarak, zirvede yakın takımlarla olan puan durumunu açmak istiyoruz. Taraftarımızı bu maç için yanımızda görmek en büyük dileğimizdir.