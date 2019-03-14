Böyle girişimlere ihtiyacımız var

Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında Pile’de yapılacak dostluk maçı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Spor Danışmanı Salih Işık ile EAK başkanı Erotodos Miltiadous açıklamalarda bulunurlarken, böyle girişimlere ihtiyacımız olduğuna dikkat çektiler

Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında 19 Mart’ta Pile’de yapılacak dostluk maçı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Spor Danışmanı Salih Işık ile EAK başkanı Erotodos Miltiadous açıklamalarda bulunurlarken, böyle girişimlere ihtiyacımız olduğuna dikkat çektiler.

Işık: Artarak devam etmeli

Didier Drogba'nın başlama vuruşunu yapacağı maçla ilgili olarak Salih Işık'ın açıklamaları şöyle:

"Spor, barış ve kardeşliktir. Sağlıklı nesiller yetişmesine öncülük eder. Bu bağlamda böylesi güzel organizasyonların artarak devam etmesi en büyük dileğimizdir.

Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında oynanacak olan maç ve bu etkinlik için emeği geçen herkesi kutlarım."

Miltiadous: Harika bir girişim

19 Mart Salı günü saat 10.00’da Pile Sahasında, köyün Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk olan iki ilkokulunun çocuklarının oynadığı futbol karşılaşması ile başlayacak olan etkinlik sonrasında oynanacak olan dostluk maçı ile ilgili Kıbrıs Spor Yazarları Birliği (EAK) başkanı Erotodos Miltiadous'un yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bu dostluk organizasyonu, Kıbrıs Spor Yazarlar Birliği'ni temsil eden, spor gazeteciler olarak spor üzerinden barış ve anlayış tanıtımını göstermek için gerçekten harika bir girişimdir. Bizim böyle girişimleri ihtiyacımız vardır."