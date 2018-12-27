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Bostancı’yı derbi heyecanı sardı

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Bostancı’yı derbi heyecanı sardı
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K-Pet 1. Lig’de ilk devre bu hafta oynanacak maçlarla sona erecek. Tüm maçlar Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Haftanın en dikkat çeken maçı ise Bostancı Tahsin Mertekci Stadı’nda iki Bostancı ekibinin karşılaşacağı Yalova – Bağcıl maçı olacak. Maçı tecrübeli hakem Kerem Eran yönetecek.

Kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanması beklenen mücadele öncesinde Yalova 25 puan ile 5’inci, Bostancı Bağcıl ise 19 puan ile 9’uncu sırada bulunuyor. Bostancı halkı ve futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde, 14’üncü hafta sonunda Yalova 25 puanda, Bağcıl ise 19 puanda 9’uncu sırada. Ligin en az mağlup olan takımlarından biri olan Yalova’nın 3 mağlubiyeti bulunurken, Bostancı Bağcıl’ın ise 7 mağlubiyeti bulunuyor.

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