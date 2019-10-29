Bostancı’da sessiz gün

K-PET Birinci Ligde erteleme maçında zirve mücadelesi veren Yalova ile Yonpaş Dumlupınar golsüz berabere kaldılar. Dumlupınar,Turgut Kaan Çoban’ın kırmızı kart görmesiyle son yarım saati 10 kişi oynadı

Stad: Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Hakan Gök

Yalova: Kıvanç, Çağan, Hakan (Tayyip Cura), Selçuk, Ahmet Hasan, Mehmet (Metin), Sergülen, Gökhan, Civan, İbrahim Halil (Mithat), Özcan

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Abbas, İsmail, Turgut Kaçar (Mert Güçlücan), İbrahim (İltaç), Hikmet (Hüseyin), Burak, Ali, Emre, Berke, Turgut Kaan

Kırmızı Kart: Dk.60 Turgut Kaan Çoban (Dumlupınar)

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Lig’in 7. haftasında Pazar günü yoğun yağışlar nedeni ile ertelenen Yalova – Yonpaş Dumlupınar maçı dün oynandı.

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda yer alan mücadelede ekipler gol atma başarısı gösteremediler.

İlk devrede konuk Yonpaş Dumlupınar rakibine göre biraz daha etkili olmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci devrede rakibinin 10 kişi kalmasını değerlendiren Yalova, Mithat’ın da oyuna girmesiyle özellikle de son bölümde oyuna ağırlığını koydu. Yalova, Mithat ile net bir pozisyonu harcayınca doksan dakika golsüz 0-0 sona erdi.

Bu beraberlik sonrasında namağlup Yalova puanını 17 yaparak ikinci sıradaki yerini korurken, Yonpaş Dumlupınar 14 puana yükselip, dördüncü sırada kendine yer buldu.