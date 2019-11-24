Bostancı’da birlik beraberlik günü

Ali Suat Kanlı yönetiminde ilk maçına çıkan Esentepe zorlu Bostancı deplasmanında üstünlüğü koruyamayarak Yalova ile beraberliğe razı oldu. Yalova beraberliğe rağmen ikinci sıraya yükseldi

Yer: Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Ali Akçınar, Hakan Gök

Yalova: Kıvanç, Çağan, Ali (Dk.67 İbrahim), Hakan, Selçuk, Ahmet Hasan (Dk.70 Civan), Mehmet, Hasip (Dk.89 Özcan), Sergülen, Mithat, Gökhan

Esentepe: Onur, Vurkan, Kaan, Muhammed Ali, Hüseyin (Dk.75 Samet), Uğurcan, Şükrü, Nersin (Dk.55 Mahmut), Furkan, Eray, Mustafa (Dk.70 Yakup)

Goller: Dk.64 Mithat (Yalova) – Dk.25 Eray (Esentepe)

İsmet KARAOSMAN

K-Pet Birinci Ligin 11’inci haftasında Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova ile Esentepe arasında oynanan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Maçın ilk yarısında daha üstün oynaya Esentepe, Eray’ın golü ile devreyi 1-0 önde tamamladı Yalova bu devrede etkili olamadı.

İkinci yarıda Yalova oyunda azda olsa etkisini artırırken, Esentepe topa daha çok sahip oldu. Buna rağmen gol Mithat’tan gelince skor 1-1 oldu. Bu skorun ardından 24 puana ulaşan Yalova, ikinciliğe yükselirken, 13 puana yükselen Esentepe sıkıntılı bölgeden uzaklaşamadı.