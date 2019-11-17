Bostancı derbisi Yalova'nın

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Ligde 10. haftada Bağcıl Stadında kalabalık taraftar kitlesi önünde oynanan Bostancı derbisinde kazanan taraf konuk Yalova oldu.

Yüksel Tok'un istifası sonrasında Bostancı Bağcıl, Fehim Dayı'nın yönettiği maça antrenör futbolcu Ahmet Zaifoğlu yönetiminde çıktı.

Ligde düşme hattında olan Bostancı Bağcıl ile zirve mücadelesi yapan Yalova arasındaki mücadelenin ilk devresinde Bostancı Bağcıl daha etkili olan taraftı. Özellikle Zekai ile etkili olan ev sahibi ekip ilk devrede Zekai'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci devreye Yalova fırtına gibi girerken, baskısını artırdı. Deneyimli futbolcu Mithat 58'de attığı golle skora denge getirdi. 1-1 Mehmet Kum'uun 62'de attığı golle skor 1-2 olurken, bu skoru maç sonuna kadar korumayı başaran Yalova, lider Mesarya ile olan puan farkını 2'ye indirdi.