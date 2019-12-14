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Bostancı'da sessiz gün

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Bostancı Bağcıl ile Yonpaş Dumlupınar, yağmur altında oynanan maçta gol atamazlarken, golsüz berabere kaldılar

Bostancı'da sessiz gün

İsmet KARAOSMAN

K-PET Birinci Ligin 14. haftasında Bağcıl Stadında oynanan Bostancı Bağcıl - Yonpaş Dumlupınar maçı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Zekai Töre'nin yönettiği maçta ligde zor günler geçiren Bostancı Bağcıl, lider Mesarya'nın  en yakın takipçisi Yonpaş Dumlupınar karşısında Cahit ile bulduğu 2 net pozisyonu değerlendiremeyerek evinde 1 puana razı oldu. Bağcıl puanını 12 yaparken, düşme hattının hemen üzerinde kalmaya devam etti.

Ağır zeminde oynanan ve genelde dengeli geçen maçta Yonpaş Dumlupınar, rakibinden 1 puan çıkarırken, zirve yarışında yara alıp ikinci sırada kalmaya devam etti.

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