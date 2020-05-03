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Borataş: Düşmeyeceğiz

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Borataş: Düşmeyeceğiz

K-PET Süper Lig'de düşme hattında yer alan Düzkaya'nın teknik direktörü Mustafa Borataş, kalan 8 haftalık süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Borataş'ın katıldığı canlı yayındaki açıklamaları şöyle:

"Düzkaya takımı ilk devredekinden farklı bir durumdadır. Oyuncularımız mental açıdan da ligde kalacaklarına inanırlar. Tabii korona sürecinden sonra nasıl döneceklerini bilemem. Düzkaya'nın öncelikli hedefi playout oynamadan ligde kalmaktır. Bunu başaramazsak da playout maçlarından sonra ligde kalacağız."

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