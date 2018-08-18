Bonservisli transfer dönemi tamamlandı

K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig kulüpleri için bonservisli transfer dönemi ile serbest transfer hakkını kullanan futbolcuların transfer dönemi sona ererken, yabancı futbolcu ve kiralık futbolcu transferi 2 Ekim günü sona erecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından, K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig kulüpleri için başlatılan bonservisli transfer dönemi dün sona erdi.

Serbest transfer hakkını kullanan futbolcuların da transfer dönemi dün sona ererken, yabancı futbolcu ve kiralık futbolcu transferi 2 Ekim günü sona erecek.

Geçmiş transfer dönemlerine oranla daha sakin olan bonservisli transfer döneminin son gününde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu lokalinde yoğunluk yaşanmadı. Ülkedeki ekonomik sıkıntıların kulüpleri de olumsuz etkilediği görülürken, kiralık transferlerin yoğunluk kazanması bekleniyor. Transferin son gününde K-PET Süper Lig ekiplerin Gençler Birliği, Esentepe ve Küçük Kaymaklı yeni transferlerine imza attırırlarken, K-PET Birinci Lig’den de Yalova ve Maraş kadrolarını güçlendirdiler.

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi, bonservisli olarak gerçekleşen transferlerin uygunluğunu inceledikten sonra transfer listesini açıklayacak.