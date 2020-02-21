Bondi de Ötüken’de

BTM İkinci Lig takımlarından Ötüken transferlere devam ederken, tecrübeli orta saha futbolcusu Mehmet Bondi’yitransfer etti.

Şampiyonluk için iddialı bir takım kurmak isteyen Ötüken, uzun yıllar Çanakkale forması giyen Mehmet Bondi’nin transferiyle kadrosunu güçlendirdi.Bondi’nin, Ötüken’e transferi ile ilgili olarak Ötüken başkan yardımcısı Doç. Dr. Emin Onuş yaptığı açıklamada;“Merkez orta saha transferi bizim için olmazsa olmazdı. Çok önemli bir transfer yaptık.

Bondi oyunu çift yönlü oynayabilen dinamik ve zeki bir pasördür. Geçiş hücumlarında takıma büyük katkısı olacaktır. Bu bölgeye 1 ya da 2 transfer daha yapacağız” dedi.

