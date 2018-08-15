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Bolu U21, MTG'ye çok hafif geldi

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Bolu U21, MTG'ye çok hafif geldi
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Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede bölgesindeki Kaya Green Park Otel'de sürdürüyor. 19 Ağustos'a kadar 7 gün sürecek olan yurt dışı kampında güç depolayan Mağusa Türk Gücü kamp süresi boyunca, çift idman yapıyor.

Mağusa Türk Gücü dün ise Türkiye Birinci Lig ekiplerinden Boluspor'un U21 Takımı ile bir hazırlık maçı yaptı. Rakibi karşısında baştan sonra üstün oynayan sarı yeşilliler, Uğur'un 2, Peter Ebi'nin 4, Halil Turan ve Emre'nin golleriyle maçtan 8-0 gibi oldukça farklı bir skorla galip ayrıldı. Mağusa Türk Gücü kafilesi 19 Ağustos Pazar akşamı ise Ankara üzerinden ülkeye dönecek.

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