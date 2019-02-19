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Bolkan ve Şeren start veriyor

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Bolkan ve Şeren start veriyor
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K-PET Süper Ligde zor günler geçiren ve play out hattında yer alan Gençler Birliği’nde istifa eden Salih Sakallı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Bolkan getirildi.

Başkan Rifat Berkel ile el sıkışan Mehmet Bolkan’ın yardımcılığını ise Gençler Birliği U 21 Takımı antrenörü Cenk Şeren yapacak.

Daha önce de birlikte çalışan ikili bugün önce sporcu toplantısında futbolcularla bir araya gelecekler. Sporcu toplantısı sonrasında ise Mehmet Bolkan ve Cenk Şeren, ilk antrenmanlarına çıkacaklar.

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