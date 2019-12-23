Bolkan: O sene bu sene değil

Çetinkaya'ya büyük bir çıkış yaşatan teknik direktör Mehmet Bolkan ilk devre ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, "Bu sene o sene mi" diye bekleyenlere en güzel cevabı verdik. "O sene bu sene değildir"

K-PET Süper Ligde teknik direktör Mehmet Bolkan yönetiminde son 6 haftada 14 puan çıkaran ve hiç mağlup olmayan Çetinkaya, ilk devreyi 14 puanla, 13. sırada tamamlamıştı.

Takımına adeta sihirli değnek değdirten Mehmet Bolkan'ın ilk devre ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Değerli dostlarım ve arkadaşlarım. Çetinkaya takımım 9'da 0 puanla başlayan zor süreç sonrasında 4 galibiyet 2 beraberlikle toplam 14 puanla ilk devreyi 13. tamamladı. Önümüzde bulunan 10. takımdan 5 puan gerideyiz. Bize bunu yaşatan tüm oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Basta bize destek veren başkan Dr. Bülent Dizdarlı ve yönetimine teşekkür ederim. Bize inanan tüm Çetinkayalılar'a da teşekkürü bir borç bilirim.

Çok zor pozisyonda Çetinkaya'yı kabul ederken eşim Sinem ve kızım Şirin Bolkan bana "Emin misin?" sorusunu sordular. Çünkü ben Efsane Çetinkaya ile süper lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu ve süper kupa şampiyonluğu yaşadım. Ben Mehmet Bolkan olurken Çetinkaya'nın bana katkısı çok olmuştur. Şimdi de benim zorda olan Çetinkaya'ya katkı koymam gerektiğini düşünerek tüm riskleri ki bu "Efsane Çetinkaya'yı küme düşürme dahi olabilirdi." göze aldım. İyi ki riskleri almışım.

Mehmet Aşık ve Özerk Göçmen hocalarım, masörüm Umut ve malzemecimiz saha sorumlumuz her şeyimiz Mehmet Gafgarıt'ın çok büyük katkıları ile bu noktaya geldik. İnanırım ki Efsane Çetinkaya'nın küme düşmesini isteyen ve "Bu sene o sene mi" diye bekleyenlere en güzel cevabı verdik. "O sene bu sene değildir." Hedefimiz playout'a kalmadan sezonu kapatıp, gelecek sene Efsane Çetinkaya'nın olması gereken şampiyonluk adayı takımını oluşturmaktır.