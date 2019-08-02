Bolkan: Karadağ, yine zor deplasman olacak

Mehmet Bolkan, yeni sezon hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunurken, özelliğini kaybeden Karadağ’ın, çekinerek gelinecek, yine zor bir deplasman olmasını sağlayacaklarını söyledi

Necati KÜLAHLILAR

Lefke teknik direktörü Mehmet Bolkan, yeni sezondan beklentileri ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Bolkan'ın açıklamaları şöye:

"Karadağ 2 sezondur Karadağ özelliğini kaybetti. Lefke'yi 2 sezondur Karadağ'da gelen giden yeniyor. Bu özelliği yeniden kazanmak ve Karadağ’ın çekinerek gelinecek , zor bir deplasman olmasını sağlayacağız.

Mehmet Bolkan hedefi olduğu için Lefke'ye gitti. Lefke'nin kesin hedefi kupadır. Kupa şampiyonluğunu istiyoruz. Lefke'nin yerli kadrosu iyidir. Yakup, Aykut ve Kasım da yeni sezonda Lefke'nin kadrosunda yer alacaklar. Mehmet Özeralp yoldan dolayı takımdan ayrılmak ister. Bu nedenle de antrenmanlara katılmaz. Mehmet Özeralp'ın ayrılması durumunda mutlaka bir kaleci transferi yapacağız. 20 - 22 Ağustos tarihleri arasında Girne'de Oscar Otelde kamp yapacağız.