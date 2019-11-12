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Bolkan: Ateşten gömleği giymek onurdur

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Çetinkaya’nın bu sezonki üçüncü teknik direktörü Mehmet Bolkan,10. kez teknik direktör olarak göreve geldiği Çetinkaya’da,ateşten gömleği giymeninkendisi için onur olduğunu açıkladı

Bolkan: Ateşten gömleği giymek onurdur
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaparak 9 haftada puan çıkaramayan Çetinkaya’nın bu sezonki üçüncü teknik direktörü Mehmet Bolkan, görevi kabul etmesi ve takımın durumu ile ilgili olarak açıklamalar yaptı.

Ateşten gömleği giymek onurdur diyen deneyimli teknik direktör Mehmet Bolkan açıklamaları şöyle:

“Çetinkaya’da 10. kez teknik direktör olarak göreve geldim. Çetinkaya’da farklı başkanlar döneminde 3 şampiyonluk 2 kez Süper Kupa ve daha birçok kupa kazandım.

Bu nedenle de kötü günlerinde de Çetinkaya’nın yanında olmak gerekirdi. Çetinkaya’da ateşten gömleği giymek onurdur. Umarım yolun sonu da düşündüğümüz gibi olacaktır.”

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