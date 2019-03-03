Bölge derbisinde puanlar paylaşıldı

K-Pet 1. Lig’de zirve hedefi olan Akova ile düşme potasından uzaklaşmak isteyen Doğu bölgesi ekiplerinin mücadelesinde karşılıklı atılan birer golle puanlar paylaşıldı. Maç sonunda ise 2 takım taraftarı arasında olaylar çıktı

Stad: Akova Eray Vudalı Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Ömer Doğru, Engin Akagün

Akova: Çağatay, İsmet Paşa, Derviş, Salih (Hasan), Abdullah (Berhan), Aziz, Osman, Hasan(Ceyhun), Eray, Cemil, İrfan.

Mormenekşe: Gökhan, Sabri, Fetin, Can, Mehmet(Ahmet), Rıdvan, Haşim, Mehmetali(İsmet), Burak(Mustafa), Halil, Furkan,

Goller: Dk 45 +2 Burak (Mormenekşe), Dk. 83 Pen. İrfan(Akova)

Kırmızı Kart: Dk. 88 Rıdvan (Mormenekşe)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet 1. Lig’de konumları ve amaçları farklı Doğu bölgesi ekipleri Akova ile Mormenekşe arasında Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mormenekşe 1-0 öne geçmesine karşın bu skoru maçın sonuna taşıyamadı ve maç 1-1’lik skorla tamamlandı.

Maç boyunca yağan sağanak yağmur altında oynanan mücadelede takımlar dişe diş bir maç oynarken, Mormenekşe’den Rıdvan kırmızı kart görerek maçın son dakikalarında takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmayla birlikte başlayan sağanak yağmur nedeniyle futbolcular hem rakipleriyle mücadele etti ve zaman zaman sert müdahaleler nedeniyle oyun durdu. Maçın ilk bölümü orta alan mücadelesi şeklinde tamamlandı.

Dk. 35 Mormenekşe’nin kazandığı serbest vuruşta Mehmetali’nin Akova ceza alanına kaldırdığı top defanstan döndü. Dönen topla ceza sahası önünde buluşan Burak’ın şutu az farkla auta gitti.

Dk. 42 Akova’nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Eray’ın Mormenekşe ceza alanına kaldırdığı topla arka direkte boş pozisyonda buluşan Osman’ın kafa vuruşunda top kalecinin parmaklarına vurarak yan direğe çarpıp kornere gitti.

Dk. 45+2 Mormenekşe’nin sol kanattan gelişen atağında Akova ceza sahası çaprazında buluşan Sabri’nin sert şutunda kaleci Çağatay’ın uzaklaştırmak istediği topla altı pas üzerinde buluşan Burak topu ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi. 0-1

İkinci yarıya ev sahibi Akova gol için atak başladı.

Dk. 50 Organize gelişen Akova atağında orta sahada topla buluşan Cemil Mormenekçe ceza alanı önüne kadar ilerleyerek ara pasıyla Eray’ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Eray’ın plase vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Dk. 83 Akova’nın geliştirdiği atakta Mormenekşe ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cemil’in ortasında defansın eline çarpan topu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan İrfan topu köşeden ağlara gönderince skor 1-1 oldu.

Dk. 88 Mormenekşe futbolcusu Rıdvan, Akova’dan Berhan’a arkadan yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Geriye kalan dakikalarda da gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı.