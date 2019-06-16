Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu

BTM 2. Lig 5. Grup 9. Hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren Boğaziçi ile Karadeniz 61 takımlarının Akova Eray Vudalı Stadı’ndaki mücadelesinin galibi 1-0’lık skorla ev sahibi Boğaziçi oldu.
Haftaya 19 puanla lider giren Karadeniz 61 ile 18. Puanlı 3. sıradaki Boğaziçi’nin kora kor mücadelesinde maçın ilk yarısı 0-0’lık skorla tamamlandı.
İkinci devreye hızlı başlayan Boğaziçi takımı 55. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ümit’in ortasında Karadeniz 61 kalecisinin boşa çıkması sonucunda Halil Çakır’ın kafa vuruşıunda top ağlara gitti.
Geriye kalan dakikalarda Karadeniz 61 takımının gol için baskısı sonuç getirmedi ve maç Boğaziçi’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Bu skorla Boğaziçi takımı 2. sıraya yükseldi.