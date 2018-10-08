Boğaziçi’nin başkanı Damcıoğlu

Boğaziçi Spor Kulübü’nde seçimli olağan genel kurul yapılırken, kulüp başkanlığına Şerifali Damcıoğlu seçildi

BTM Birinci Lig kulübü Boğaziçi Spor Kulübü’nde seçimli olağan genel kurul yapılırken, kulüp başkanlığına Şerifali Damcıoğlu seçildi.

Kulüp lokalinde yapılan seçimli olağan genel kurul, açılış ve saygı duruşunun ardından divan başkanlığının seçimi ile devam etti. Divan başkanlığına Mustafa Göymen, sekreterliklere ise Sermet Nereli ve Kayhan Bulut getirildi. Kulübün faaliyet raporunu başkan Mürsel Altuntaş, mali raporu ise mali sekreter Ertan Bulut okudular. Her 2 rapor da oy birliği ile onaylandı. Boğaziçi Spor Kulübü başkan adaylığı için başvuran iki aday, İbrahim Solmazcan ile Şerifali Damcıoğlu yarışırken, 52 üyenin katıldığı genel kurulda Şerifali Damcıoğlu 28 oy alarak Boğaziçi Kulüp başkanlığına seçildi. İbrahim Solmazcan ise 24 oy aldı.

Yeni dönemde Boğaziçi Spor Kulübü başkanlığına seçilen Şerifali Damcıoğlu yaptığı kısa konuşmada üyelere teşekkür ederek, birlik beraberlik çağrısında bulundu. Genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi. Boğaziçi Spor Kulübü başkanı Şerifali Damcıoğlu yeni dönemde çalışacağı yönetim kurulunu önümüzdeki günlerde belirleyecek.