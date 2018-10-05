Boğaziçi’nde adaylar yarışacak

BTM Birinci Lig kulübü Boğaziçi Spor Kulübü’nde 7 Ekim Pazar akşamı kulüp lokalinde saat 19:00’da seçimli olağan genel kurul yapılıyor.

Boğaziçi Spor Kulübü tüzüğüne göre başkan adayı olmak isteyen üyelerin tüzük gereği 72 saat öncesinde genel sekretere yazılı olarak müracaat etmesi gerekirken, adaylık başvuru süresi doldu. Boğaziçi’nde başkanlık için İbrahim Solmazcan ile Şerifali Damcıoğlu yeni dönemde başkanlığa aday olmak için genel sekreterliğe yazılı olarak müracaat ettiler. Boğaziçi’nde iki adayın yarışacağı seçimli olağan genel kurul sonucunda üyeler yeni kulüp başkanını seçecekler.