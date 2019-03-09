Boğaz’a bahar geldi

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Yeni Boğaziçi, konuk ettiği play-off hattı dışına çıkmak isteyen Doğancı’yı 3-1 mağlup ederek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı

Stad: Osman E. Mehmet Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Mehmet Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Burçin, Zübeyir, Talat, Çağrı, Mehmet Çağakan, Hakan, Adem(Hasan Büke), Ali Emir, Ataberk, (Hasan Aktaş), Cesur(Ahmet Yalçın).

Doğancı: Emre, Kemal, Eren(Hüseyin), Azmi, Arif, Hasan, Cahit, Salih, Batılay(Mehmet), Okan, İsmail.

Goller: Dk. 10 Ataberk, Dk. 38 Adem, Dk. 72 Hasan Büke (Y.Boğaziçi), Dk. 75 İsmail (P) (Doğancı)

K.Kart: Dk 75 Hasan Aktaş(Y.Boğaziçi)

K-Pet 1. Lig’in 21. Hafta mücadelesinde düşme potası içinde yer alan Yeni Boğaziçi konuk ettiği play-off hattı dışında kalmak isteyen Doğancı karşısında her iki yarıda bulduğu gollerle 3-1 galip ayrılarak derin bir nefes alarak, maç fazlasıyla direk düşme hattının içinden çıktı.

Altı haftadır galibiyet elde edemeyen Yeni Boğaziçi yeni teknik direktörü Kılıçali Kahraman’la ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Dk. 10 Yeni Boğaziçi defansından uzun gönderilen topa hareketlenen Adem defans arkasında topla buluştu. Adem’in geriye çıkardığı topla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ataberk’in sert ve düzgün vuruşunda top kaleci Emre’nin altından ağlarla buluştu. 1-0

Dk. 12 Doğancı’nın hızlı gelişen atağında Salih’in ortasında arka direkte topayı kafayı vuran İsmail oldu. Ancak kale çizgisinden topu Yeni Boğaziçi defansından Burçin çıkardı.

Dk. 30 Yeni Boğaziçi’nin soldan gelişen atağında Hakan’ın getirdiği topu arka direğe kaldırdı. Arka direkte buluşan Ataberk’in şutunda top yan ağlarda kaldı.

Dk. 35Soldan gelişen Doğancı atağında Cahit’in son çizgiye inerek ortaya kestiği topla buluşan Salih Oyal’ın vuruşunda kaleci Ersoy gole izin vermedi.

Dk. 38 Yeni Boğaziçi’nin soldan gelişen atağında Hakan’ın pasıyla Doğancı ceza alanında topla buluşan Adem’in kesme vuruşunda top üst direğin altına vurarak kale çizgisinin içine vurup oyuna döndü. Ancak yan hakemin uyarısıyla orta hakem golü verdi. 2-0

Dk.58 Yeni Boğaziçi’nin hızlı gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Cesur, ceza sahasına girmeden kaldırdığı topla buluşan Ali Emir çalımlarla Doğancı defansından sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşu kötü olunca top yan ağlarda kaldı.

Dk. 73 Yeni Boğaziçi atağında oyuna yeni giren Hasan Büke güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı.

Dk. 75 Doğancı atağında Yeni Boğaziçi defansının elle müdahalesi sonrasında hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan İsmail’in şutunda kaleci Ersoy topu çıkardı ancak dönen topu takip eden İsmail topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-1 Yeni Boğaziçi üstünlüğünde tamamlandı.