Boğaz havası Lefke’ye iyi geldi

Lefke yeni transferi Victor’un yıldızlaştığı maçta Yeni Boğaziçi’ni mağlup ederek düşme hattından uzaklaştı. Yeni Boğaziçi ise hattında kaldı. Lefke’de, Allen de performansı ile galibiyete büyük katkı koydu

Yer: Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı Hakemler: Mehmet Sezener, Ozan Kel, Cem Öksüzoğulları Yeniboğaziçi: Ersoy Saydağ, Burçin Kerimoğulları, İsmail Tırlık, Keita, Talat Nurtunç, Haşim Girgin (Dk.60 Ahmet Yalcın), Zübeyir Elmazoğlu (Dk.67 Kemal Varan), Armond, Tanko, Ramadan Ağdaç (Dk.75 Eli), Mehmet Çağakan Lefke: Mehmet Özeralp, Arif Solkanat (Dk.46 Çağrı Kıral), Aykut Esmeraslan, Rahmi Çelik, Candy, Burak Koçar (Dk.64 Kasım Tağman), Semih Ünaldı, Yakup Esmeraslan, Yılmaz Şipal, Allen (Dk.Kaan Şavaşkan), Victor Goller: Victor(Dk.77,81) K-Pet Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Yeniboğaziçi ile Lefke, Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla konuk Lefke kazandı. Lefke'ye galibiyeti getiren golleri 76 ve 79. dakikalarda devre arasında kadrosuna dahil ettiği yabancı oyuncu Victor'dan geldi. Dk.35:Sol kanattan savunma arkasında top ile buluşan Burak Koçar yerden ortaladı fakat kimse dokunamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Dk.55.Tanko soldan ortaladı Ramadan kontrol etti vuruşunda top dışarı çıktı. Dk.59:Candy soldan ortaladı Burak kontrol etti vuruşunda Ersoy başarılıydı. Dk.77:Sol kanattan gelen ortaya ön direkte kafaı vuran Victor topu ağlara gönderdi.0-1 Dk.81:Savunma arkasına atılan topta Victor kalesini boşaltan Ersoy'dan önce topu kaptı ve topu ağlara gönderdi.0-2 Dk.90:Sağ kanattan Çağrı Kıral kaleci ile karşı karşıya vuruşu üst direkten döndü. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Lefke deplasmanda Yeniboğaziçi’ni 2-0 mağlup ederek ikinci devreye 3 puanla başladı. Bu galibiyetle Lefke puanını 20'ye yükseltirken, Yeniboğaziçi 15 puanda kaldı.