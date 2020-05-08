Bjelica uzun süreli sözleşme istiyor

Fenerbahçe ile Nenad Bjelica arasında yürütülen görüşmelerde bazı sorunlar yaşandığı öğrenildi. Hırvat teknik adamın, teklif edilen 1+3 yıllık sözleşmeye sıcak bakmadığı belirtildi

Fenerbahçe'de bir numaralı teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'nın, önerilen 1 artı 3 yıllık sözleşmeden memnun olmadığı ifade edildi. Hırvat teknik adamın, daha uzun süreli bir kontrat istediği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise gelecek sene yapılacak seçimi düşünerek Bjelica'ya 1 yılı garanti, 3 yılı opsiyonlu bir sözleşme teklif etmişti.

Ali Koç'un olası bir yönetim değişikliğinde, yeni yönetimin elini bağlamak istemediği için opsiyonlu sözleşme önerdiği öğrenildi.

Bu düşüncesini Hırvat teknik adamla da paylaşan Fenerbahçe Başkanının, opsiyonlu sözleşmenin nedeninin güvensizlik olmadığını anlattığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe ile Nenad Bjelica arasında görüşmeler sürüyor.

Kısa süre içinde Hırvat teknik adamın kararını iletmesi beklenirken, gelecek cevabın olumsuz olması durumunda alternatif adaylara yönelinecek.