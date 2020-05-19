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"Bizim için kupa süreci önemli"

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Özgü Bayraktar, “Önceliğimiz futbolcularımızın fiziksel yeterliliklerini geri kazanmaktır. Herhangi bir sakatlık yaşamadan bizim için en önemlisi olan kupa sürecine hazırlanacağız.” açıklamasını yaptı

"Bizim için kupa süreci önemli"

Necati KÜLAHLILAR

Yenicami teknik adamı Özgü Bayraktar, yeniden başlayan futbol antrenmanlar ve kalan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özgü Bayraktar’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Özellikle futbola döndüğümüz için çok mutluyuz. İşin her zaman olumlu tarafından bakmaktan yanayım.

Bu bizim için üçüncü bir hazırlık süreci olacak. O şekilde planladık. Bu süreçte de önceliğimiz futbolcularımızın fiziksel yeterliliklerini geri kazanmaktır.

Bu süre zarfında her hangi bir sakatlık yaşamadan sezonun kalan 8 haftalık kısmına ve bizim için en önemlisi kupa sürecine hazırlanacağız.”

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