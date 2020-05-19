"Bizim için kupa süreci önemli"

Necati KÜLAHLILAR
Yenicami teknik adamı Özgü Bayraktar, yeniden başlayan futbol antrenmanlar ve kalan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özgü Bayraktar’ın değerlendirmeleri şöyle:
“Özellikle futbola döndüğümüz için çok mutluyuz. İşin her zaman olumlu tarafından bakmaktan yanayım.
Bu bizim için üçüncü bir hazırlık süreci olacak. O şekilde planladık. Bu süreçte de önceliğimiz futbolcularımızın fiziksel yeterliliklerini geri kazanmaktır.
Bu süre zarfında her hangi bir sakatlık yaşamadan sezonun kalan 8 haftalık kısmına ve bizim için en önemlisi kupa sürecine hazırlanacağız.”