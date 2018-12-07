Biyonik hakem Mert Ercan

Genç yardımcı hakemlerden Mert Ercan Bulut Cumartesi günü, 2 saat arayla, iki maç birden yönetecek. Haftaya bugün BTM'de başlayacak olan Mert Ercan Bulut, 3 maçla tamamlayacağı haftayı ise K-PET Süper Lig’de oynanacak Başkent derbisinde bitirecek.

BTM 1. Lig Kırmızı Grup'ta 8 Aralık Cumartesi günü Balıkesir Sahası'nda Saat 11:00'de oynanacak olan Gaziköy – Görneç maçında Hakan Ünal'ın yardımcılığını yapacak olan Mert Ercan Bulut, aynı grupta Dörtyol Sahası'nda, Saat 14:00'te oynanacak olan Vadili – Dipkarpaz maçında ise Nejmi Bulut'un yardımcılığını yapacak.

Mert Ercan Bulut, K-PET Süper Lig’de 12. haftada 9 Aralık Pazar günü Saat 14:00'te Şht Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak olan Kaymaklı – Yenicami derbisinde Ali Özer'in yardımcılığını yapacak.