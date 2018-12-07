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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Biyonik hakem Mert Ercan

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Biyonik hakem Mert Ercan
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Genç yardımcı hakemlerden Mert Ercan Bulut Cumartesi günü, 2 saat arayla, iki maç birden yönetecek. Haftaya bugün BTM'de başlayacak olan Mert Ercan Bulut, 3 maçla tamamlayacağı haftayı ise K-PET Süper Lig’de oynanacak Başkent derbisinde bitirecek.

BTM 1. Lig Kırmızı Grup'ta 8 Aralık Cumartesi günü Balıkesir Sahası'nda Saat 11:00'de oynanacak olan Gaziköy – Görneç maçında Hakan Ünal'ın yardımcılığını yapacak olan Mert Ercan Bulut, aynı grupta Dörtyol Sahası'nda, Saat 14:00'te oynanacak olan Vadili – Dipkarpaz maçında ise Nejmi Bulut'un yardımcılığını yapacak.

Mert Ercan Bulut, K-PET Süper Lig’de 12. haftada 9 Aralık Pazar günü Saat 14:00'te Şht Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak olan Kaymaklı – Yenicami derbisinde Ali Özer'in yardımcılığını yapacak.

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