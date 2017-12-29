Birlik beraberlik, işe yaramadı

Doğan Türk Birliği ile Çetinkaya arasında oynanan maç 1-1 berabere tamamlanırken, iki takım da zirve yarışında geride kaldı. Çetinkaya'nın özellikle ilk devrede etkili olduğu maçta, Doğan Türk Birliği vasatı aşamadı

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Hüseyin Özaşık, Ozan Kel

DTB: Ozan, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Emek, Koral, Quincy, Rahemm, Ahmet Saygı (Aydın), Kenan, Selim, Rasaq

GAÜ Çetinkaya: Cenk, Ümitcan, Serhan, Serkan, Sercan, Eko, Herman, Faye, Esin (Tunç), Erdinç (Emre), Abbas (Muammer)

Goller: 47.Dk Emek (DTB), 69.Dk Faye (GAÜ Çetinkaya)

K-Pet Süper Lig’in ilk devre kapanış mücadelesinde DTB ve GAÜ Çetinkaya berabere kalırken her iki takım da zirve yolunda yara aldı. Karşılaşmaya mücadelenin hakemi Mehmet Sezener'in verdiği ve vermediği kararlar damga vururken; DTB'nin uzatma bölümlerindeki verilmeyen golünün ardından maçın bitiş düdüğüyle saha karıştı ve DTB taraftarları sahaya girdi. Mehmet Sezener her iki camianın da tepkisini çekti.

5.Dk: GAÜ Çetinkaya atağında Eko'nun ortasında kaleci Ozan topa sahip olmak isterken topu elinden kaçırdı. Esin bu topta vuruşunu yaptı ancak kaleci Ozan gole izin vermedi.

7.Dk: GAÜ Çetinkaya atağında Esin kafayla topu Faye'ye indirdi. Faye bu topa yumuşak bir vuruş yaptı. Serhan önünden geçen topa dokunamayınca kaleci Ozan topa sahip oldu.

16.Dk: GAÜ Çetinkaya atağında kaleci Ozan ile Esin hava topu mücadelesine çıktı ve top Faye'nin önünde kaldı. Faye'nin vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

40.Dk: GAÜ Çetinkaya atağında Serkan sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Serhan topu kafayla Herman'a aktardı. Herman'ın vuruşunda kaleci Ozan gole izin vermedi.

47.Dk: DTB'de yaklaşık 18 metreden kaleyi tam karşıdan gören bir noktada kazanılan frikiği kullanan Emek'in vuruşunda top filelere gitti. DTB 1-0 GAÜ ÇETİNKAYA

69.Dk: GAÜ Çetinkaya atağında Eko'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Faye'nin vuruşunda top filelere gitti. DTB 1-1 GAÜ ÇETİNKAYA

90+2.Dk: DTB atağında Kenan sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Osei arka direkte bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti.

90+3.Dk: GAÜ Çetinkaya atağında Emre sağdan topu taşıdı ve ceza sahası içerisindeki Sercan'a pasını aktardı. Sercan'ın vuruşunda Koral topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Faye vurdu ancak top dışarıya gitti.

90+4.Dk: DTB'de kazanılan köşe vuruşunda Kenan topu ceza sahasına ortaladı. Osei'nin kafa vuruşunda top filelere gitti ancak hakem Mehmet Sezener, gol öncesinde kaleci Cenk'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha içi karıştı ve DTB taraftarları sahaya girdi. Hakem üçlüsü soyunma odasına polis eşliğinde gidebildi.