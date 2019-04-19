Birlik beraberlik gecesi

Son haftaların düşüşte olan 2 ekibi Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında oynanan maç 1-1 berabere tamamlanırken, iki taraf da birer puanı hanelerine yazdırdılar. Kaybedilen 2 puanla Doğan Türk Birliği'nin üçüncülük şansı riske girerken, Cihangir, aldığı 1 puanla play out tehlikesinden büyük oranda kurtuldu

Yer: Mete Adanır Stadı Hakemler: Hüseyin Eyyüpler-Mehmet Ekşici-İsmail Egeli Doğan Türk Birliği:Ozan Mercan (Dk.26 Cem)-Kenan Oshan-Afün Girgen (Dk.59 Ali Savaşan)-Çağrı Kıral-Emek Kırılmaz-Aydın Aygın-Bayram Anday(Dk.46 Rahemm)-İbrahim Çıdamlı-Cemal Yaşınses-Barine Eko- Okafor Cihangir:Tugcan Aksulu-Ali Öztürk-Nurettin Gecekuşu- Mikali Sivri-Ergün Kozandag-Fırat Eraslan-Musa Şanlıer- Doğan Işıker (Dk.87 Zeki)Henri Belle-Oliver Uche-H.İbrahim Sivri Goller: Dk.40 Okafor (DTB) Dk.71 Musa (Cihangir) K-PET Süper Ligin 27. haftasında Doğan Türk Birliği ile Cihangir 1-1 berabere kaldı. Ligden çok kupaya odaklanan Doğan Türk Birliği ile ligin rahat takımlarından Cihangir aldıkları birer puanla, geçtiğimiz hafta aldıkları farklı mağlubiyetlerin izlerini sildiler. Doğan Türk Birliği karşılaşmanın 40.dakikasında Bayram’ın ceza alanına aşırttığı topa kafayı vuran Okafor'un golü ile Cihangir karşısında 1-0 öne geçti. Devre 1-0 Doğan Türk Birliği’nin lehine tamamlandı. Cihangir ikinci devrede beraberlik için rakip kaleye yüklendi. 71. dakikada ara pasına dalan Musa’nın kaleci Cem’in yanından yaptığı plasede top kaleye girince, skora denge geldi. 1-1 Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona ererken, Doğan Türk Birliği 52 puana Cihangir ise 39 puana yükseldi.