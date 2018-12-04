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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Birinci Lig’in zirvesi ateş gibi

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K-PET Birinci Lig’de zirve yarışı her geçen hafta daha da karışırken, 11. hafta maçlarını kazanan takımlardan Göçmenköy liderliğini sürdürdü. Hamitköy ikinciliğe, Düzkaya üçüncülüğe, Yalova ise dördüncülüğe yükseldi

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Birinci Lig’in zirvesi ateş gibi
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K-PET Birinci Lig’de lider Göçmenköy ile 7. Ozanköy arasında sadece 6 puan fark bulunması zirvedeki çekişmeyi ortaya koyuyor

K-PET Birinci Lig’in alt sıraların fazla çekişme yaşanmazken, liglerin tek puansız takımı Değirmenlik ile Maraş düşme hattında yer alıyorlar

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında ise 13 golle önde giden Akovalı İrfan Boşnak’ı, Hamitköylü golcülerden Toykan 12, Muhammet 11 golle takip ediyor

Haftanın Takımı: Göçmenköy

Göçmenköy, çıkışta olan Ozanköy ile deplasmanda oynadığı maçı 2 golle kazanarak haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birini alıp, liderliğini korudu

Haftanın Futbolcusu: Zekai Serdar (Bostancı Bağcıl)

Bostancı Bağcıl, çıkışta olan Maraş ile deplasmanda oynadığı maçı 6 golle kazanarak haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birini alıp, sıralamada yükselirken, Zekai Serdar maçta hat trick yaparak galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Teknik Adamı: Kılıçali Kahraman (Düzkaya)

Kılıçali Kahraman, takımı Düzkaya’yı adım adım zirveye taşırken, Dumlupınar deplasmanında da takımını iyi yöneterek galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Dumlupınar – Düzkaya)

Hüseyin Özkan her 2 takımın da kazanması gerek Dumlupınar – Düzkaya maçında yardımcıları ile birlikte iyi yönetirken, verdiği penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Yunus (Düzkaya)

Çağrı (Yeni Boğaziçi)

Ahmet Kıyı (Mesarya)

Muhammet (Hamitköy)

Haftanın On Biri

Kıvanç (Yalova)

Salih (Hamitköy)

Mevlut (Göçmenköy)

Olgun (Karşıyaka)

Okan (Düzkaya)

Ahmetcan (Karşıyaka)

Yusuf (Mesarya)

Justice (BB)

Arda (Göçmenköy)

Bulut (Yeni Boğaziçi)

Süleyman (Düzkaya)

K-Pet 1.Lig 11. hafta sonuçları şöyle:

Yalova – Akova                                 1 – 0

Değirmenlik - Yeniboğaziçi               1 – 5

Maraş - Bostancı Bağcıl                     2 – 6

Karşıyaka – Çanakkale                      4 – 2

Mesarya - Doğancı                             4 – 0

Hamitköy - Mormenekşe                   4 – 1

Ozanköy - Göçmenköy                      0 – 2

Yonpaş Dumlupınar - Düzkaya         0 – 2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY

11

8

0

3

20

12

8

24

2.

HAMİTKÖY

11

7

2

2

33

18

15

23

3.

DÜZKAYA

11

7

0

4

21

12

9

21

4.

YALOVA

11

6

3

2

19

11

8

21

5.

AKOVA VUDA

11

6

2

3

32

14

18

20

6.

KARŞIYAKA

11

5

4

2

20

13

7

19

7.

OZANKÖY

11

5

3

3

22

19

3

18

8.

DOĞANCI

11

5

2

4

13

20

-7

17

9.

MESARYA

11

4

3

4

18

20

-2

15

10.

ÇANAKKALE

11

5

0

6

17

23

-6

15

11.

YENİBOĞAZİÇİ

11

4

2

5

16

19

-3

14

12.

BOSTANCI BAĞCIL

11

4

1

6

19

22

-3

13

13.

MORMENEKŞE

11

4

1

6

17

23

-6

13

14.

YONPAŞ DUMLUPINAR

11

3

2

6

21

18

3

11

15.

MARAŞ

11

2

1

8

14

32

-18

7

16.

DEĞİRMENLİK

11

0

0

11

8

34

-26

0

K-PET Birinci Lig’de 12. hafta programı şöyle:

8 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)

Yeni Boğaziçi – Yonpaş Dumlupınar

Düzkaya – Karşıyaka

Mormenekşe – Maraş

Akova – Ozanköy

Doğancı – Hamitköy

9 Aralık Pazar(Saat 14:00)

Bostancı Bağcıl – Değirmenlik

Göçmenköy – Mesarya

Çanakkale – Yalova

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