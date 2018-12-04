Birinci Lig’in zirvesi ateş gibi

K-PET Birinci Lig’de zirve yarışı her geçen hafta daha da karışırken, 11. hafta maçlarını kazanan takımlardan Göçmenköy liderliğini sürdürdü. Hamitköy ikinciliğe, Düzkaya üçüncülüğe, Yalova ise dördüncülüğe yükseldi

K-PET Birinci Lig’de lider Göçmenköy ile 7. Ozanköy arasında sadece 6 puan fark bulunması zirvedeki çekişmeyi ortaya koyuyor

K-PET Birinci Lig’in alt sıraların fazla çekişme yaşanmazken, liglerin tek puansız takımı Değirmenlik ile Maraş düşme hattında yer alıyorlar

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında ise 13 golle önde giden Akovalı İrfan Boşnak’ı, Hamitköylü golcülerden Toykan 12, Muhammet 11 golle takip ediyor

Haftanın Takımı: Göçmenköy

Göçmenköy, çıkışta olan Ozanköy ile deplasmanda oynadığı maçı 2 golle kazanarak haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birini alıp, liderliğini korudu

Haftanın Futbolcusu: Zekai Serdar (Bostancı Bağcıl)

Bostancı Bağcıl, çıkışta olan Maraş ile deplasmanda oynadığı maçı 6 golle kazanarak haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birini alıp, sıralamada yükselirken, Zekai Serdar maçta hat trick yaparak galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Teknik Adamı: Kılıçali Kahraman (Düzkaya)

Kılıçali Kahraman, takımı Düzkaya’yı adım adım zirveye taşırken, Dumlupınar deplasmanında da takımını iyi yöneterek galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Dumlupınar – Düzkaya)

Hüseyin Özkan her 2 takımın da kazanması gerek Dumlupınar – Düzkaya maçında yardımcıları ile birlikte iyi yönetirken, verdiği penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Yunus (Düzkaya)

Çağrı (Yeni Boğaziçi)

Ahmet Kıyı (Mesarya)

Muhammet (Hamitköy)

Haftanın On Biri

Kıvanç (Yalova)

Salih (Hamitköy)

Mevlut (Göçmenköy)

Olgun (Karşıyaka)

Okan (Düzkaya)

Ahmetcan (Karşıyaka)

Yusuf (Mesarya)

Justice (BB)

Arda (Göçmenköy)

Bulut (Yeni Boğaziçi)

Süleyman (Düzkaya)

K-Pet 1.Lig 11. hafta sonuçları şöyle:

Yalova – Akova 1 – 0

Değirmenlik - Yeniboğaziçi 1 – 5

Maraş - Bostancı Bağcıl 2 – 6

Karşıyaka – Çanakkale 4 – 2

Mesarya - Doğancı 4 – 0

Hamitköy - Mormenekşe 4 – 1

Ozanköy - Göçmenköy 0 – 2

Yonpaş Dumlupınar - Düzkaya 0 – 2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. GÖÇMENKÖY 11 8 0 3 20 12 8 24 2. HAMİTKÖY 11 7 2 2 33 18 15 23 3. DÜZKAYA 11 7 0 4 21 12 9 21 4. YALOVA 11 6 3 2 19 11 8 21 5. AKOVA VUDA 11 6 2 3 32 14 18 20 6. KARŞIYAKA 11 5 4 2 20 13 7 19 7. OZANKÖY 11 5 3 3 22 19 3 18 8. DOĞANCI 11 5 2 4 13 20 -7 17 9. MESARYA 11 4 3 4 18 20 -2 15 10. ÇANAKKALE 11 5 0 6 17 23 -6 15 11. YENİBOĞAZİÇİ 11 4 2 5 16 19 -3 14 12. BOSTANCI BAĞCIL 11 4 1 6 19 22 -3 13 13. MORMENEKŞE 11 4 1 6 17 23 -6 13 14. YONPAŞ DUMLUPINAR 11 3 2 6 21 18 3 11 15. MARAŞ 11 2 1 8 14 32 -18 7 16. DEĞİRMENLİK 11 0 0 11 8 34 -26 0

K-PET Birinci Lig’de 12. hafta programı şöyle:

8 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)

Yeni Boğaziçi – Yonpaş Dumlupınar

Düzkaya – Karşıyaka

Mormenekşe – Maraş

Akova – Ozanköy

Doğancı – Hamitköy

9 Aralık Pazar(Saat 14:00)

Bostancı Bağcıl – Değirmenlik

Göçmenköy – Mesarya

Çanakkale – Yalova