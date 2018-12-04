Birinci Lig’in zirvesi ateş gibi

K-PET Birinci Lig’de lider Göçmenköy ile 7. Ozanköy arasında sadece 6 puan fark bulunması zirvedeki çekişmeyi ortaya koyuyor
K-PET Birinci Lig’in alt sıraların fazla çekişme yaşanmazken, liglerin tek puansız takımı Değirmenlik ile Maraş düşme hattında yer alıyorlar
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında ise 13 golle önde giden Akovalı İrfan Boşnak’ı, Hamitköylü golcülerden Toykan 12, Muhammet 11 golle takip ediyor
Haftanın Takımı: Göçmenköy
Göçmenköy, çıkışta olan Ozanköy ile deplasmanda oynadığı maçı 2 golle kazanarak haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birini alıp, liderliğini korudu
Haftanın Futbolcusu: Zekai Serdar (Bostancı Bağcıl)
Bostancı Bağcıl, çıkışta olan Maraş ile deplasmanda oynadığı maçı 6 golle kazanarak haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birini alıp, sıralamada yükselirken, Zekai Serdar maçta hat trick yaparak galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Teknik Adamı: Kılıçali Kahraman (Düzkaya)
Kılıçali Kahraman, takımı Düzkaya’yı adım adım zirveye taşırken, Dumlupınar deplasmanında da takımını iyi yöneterek galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Dumlupınar – Düzkaya)
Hüseyin Özkan her 2 takımın da kazanması gerek Dumlupınar – Düzkaya maçında yardımcıları ile birlikte iyi yönetirken, verdiği penaltı kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Yunus (Düzkaya)
Çağrı (Yeni Boğaziçi)
Ahmet Kıyı (Mesarya)
Muhammet (Hamitköy)
Haftanın On Biri
Kıvanç (Yalova)
Salih (Hamitköy)
Mevlut (Göçmenköy)
Olgun (Karşıyaka)
Okan (Düzkaya)
Ahmetcan (Karşıyaka)
Yusuf (Mesarya)
Justice (BB)
Arda (Göçmenköy)
Bulut (Yeni Boğaziçi)
Süleyman (Düzkaya)
K-Pet 1.Lig 11. hafta sonuçları şöyle:
Yalova – Akova 1 – 0
Değirmenlik - Yeniboğaziçi 1 – 5
Maraş - Bostancı Bağcıl 2 – 6
Karşıyaka – Çanakkale 4 – 2
Mesarya - Doğancı 4 – 0
Hamitköy - Mormenekşe 4 – 1
Ozanköy - Göçmenköy 0 – 2
Yonpaş Dumlupınar - Düzkaya 0 – 2
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
11
|
8
|
0
|
3
|
20
|
12
|
8
|
24
|
2.
|
11
|
7
|
2
|
2
|
33
|
18
|
15
|
23
|
3.
|
11
|
7
|
0
|
4
|
21
|
12
|
9
|
21
|
4.
|
11
|
6
|
3
|
2
|
19
|
11
|
8
|
21
|
5.
|
11
|
6
|
2
|
3
|
32
|
14
|
18
|
20
|
6.
|
11
|
5
|
4
|
2
|
20
|
13
|
7
|
19
|
7.
|
11
|
5
|
3
|
3
|
22
|
19
|
3
|
18
|
8.
|
11
|
5
|
2
|
4
|
13
|
20
|
-7
|
17
|
9.
|
11
|
4
|
3
|
4
|
18
|
20
|
-2
|
15
|
10.
|
11
|
5
|
0
|
6
|
17
|
23
|
-6
|
15
|
11.
|
11
|
4
|
2
|
5
|
16
|
19
|
-3
|
14
|
12.
|
11
|
4
|
1
|
6
|
19
|
22
|
-3
|
13
|
13.
|
11
|
4
|
1
|
6
|
17
|
23
|
-6
|
13
|
14.
|
11
|
3
|
2
|
6
|
21
|
18
|
3
|
11
|
15.
|
11
|
2
|
1
|
8
|
14
|
32
|
-18
|
7
|
16.
|
11
|
0
|
0
|
11
|
8
|
34
|
-26
|
0
K-PET Birinci Lig’de 12. hafta programı şöyle:
8 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)
Yeni Boğaziçi – Yonpaş Dumlupınar
Düzkaya – Karşıyaka
Mormenekşe – Maraş
Akova – Ozanköy
Doğancı – Hamitköy
9 Aralık Pazar(Saat 14:00)
Bostancı Bağcıl – Değirmenlik
Göçmenköy – Mesarya
Çanakkale – Yalova