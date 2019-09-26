Birinci Ligin yabancıları kesinleşti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Ligde Yabancı Futbolcu Transfer Dönemi sona erdi. Transferin sona ermesinin ardından takımların yabancı futbolcuları da belli oldu.
Sadece 1 Kıbrıslı Rum futbolcunun forma giyeceği, diğer tüm futbolcuların Türkiyeli futbolcular olduğu K-PET Birinci Ligde takımların 2019-2020 sezonunda ilk devrede kullanacağı yabancı futbolcuların listesi şöyle;
BOSTANCI BAĞCIL SK
Cenker Pehlivan, Arda Olagoke
ÇANAKKALE TSK
Halil Akdoğan, Serbay Keskin
DÖRTYOL SK
Furkan Zengin
ESENTEPE KKSK
Eray Ergin, Furkan Aydemir
GİRNE HALK EVİ
Athos Chrysostomou, Mustafa Çiçekli
GÖRNEÇ KSK
İlyas Yılmaz
KARŞIYAKA ASK
Muhammet Savaşçı, Oğuzhan Durmaz
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
Mahmut Gerdan, Bülent Çakmak
LAPTA TBSK
Doğukan Yeşilyurt, Ömer Kaygusuz
MARAŞ GSK
Sedat Toprak, Oğuz Göktaş
MESARYA SK
Ahmet Kıyı, Ferhat Aras
MORMENEKŞE GBSK
Gökay Alpçoğay, Ömer Furkan Yılmaz
OZANKÖY SK
Mevlüt Ferdi Avan, Şamil Ünal
YALOVA SK
Kıvanç Demircioğlu, İbrahim Halil Keser
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
Ferdi Kösem, Beşir Ndiaye