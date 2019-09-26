Birinci Ligin yabancıları kesinleşti

K-PET Birinci Ligde sadece 1 Kıbrıslı Rum futbolcunun forma giyeceği, diğer tüm futbolcuların Türkiyeli futbolcular olduğu dikkatlerden kaçmadı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Ligde Yabancı Futbolcu Transfer Dönemi sona erdi. Transferin sona ermesinin ardından takımların yabancı futbolcuları da belli oldu. Sadece 1 Kıbrıslı Rum futbolcunun forma giyeceği, diğer tüm futbolcuların Türkiyeli futbolcular olduğu K-PET Birinci Ligde takımların 2019-2020 sezonunda ilk devrede kullanacağı yabancı futbolcuların listesi şöyle; BOSTANCI BAĞCIL SK Cenker Pehlivan, Arda Olagoke ÇANAKKALE TSK Halil Akdoğan, Serbay Keskin DÖRTYOL SK Furkan Zengin ESENTEPE KKSK Eray Ergin, Furkan Aydemir GİRNE HALK EVİ Athos Chrysostomou, Mustafa Çiçekli GÖRNEÇ KSK İlyas Yılmaz KARŞIYAKA ASK Muhammet Savaşçı, Oğuzhan Durmaz L. GENÇLER BİRLİĞİ SK Mahmut Gerdan, Bülent Çakmak LAPTA TBSK Doğukan Yeşilyurt, Ömer Kaygusuz MARAŞ GSK Sedat Toprak, Oğuz Göktaş MESARYA SK Ahmet Kıyı, Ferhat Aras MORMENEKŞE GBSK Gökay Alpçoğay, Ömer Furkan Yılmaz OZANKÖY SK Mevlüt Ferdi Avan, Şamil Ünal YALOVA SK Kıvanç Demircioğlu, İbrahim Halil Keser YONPAŞ DUMLUPINAR TSK Ferdi Kösem, Beşir Ndiaye