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Birinci Ligin yabancıları kesinleşti

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K-PET Birinci Ligde sadece 1 Kıbrıslı Rum futbolcunun forma giyeceği, diğer tüm futbolcuların Türkiyeli futbolcular olduğu dikkatlerden kaçmadı

Birinci Ligin yabancıları kesinleşti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Ligde Yabancı Futbolcu Transfer Dönemi sona erdi. Transferin sona ermesinin ardından takımların yabancı futbolcuları da belli oldu.

Sadece 1 Kıbrıslı Rum futbolcunun forma giyeceği, diğer tüm futbolcuların Türkiyeli futbolcular olduğu K-PET Birinci Ligde takımların 2019-2020 sezonunda ilk devrede kullanacağı yabancı futbolcuların listesi şöyle;

BOSTANCI BAĞCIL SK    

Cenker Pehlivan, Arda Olagoke

ÇANAKKALE TSK              

Halil Akdoğan, Serbay Keskin

DÖRTYOL SK      

Furkan Zengin

ESENTEPE KKSK

Eray Ergin, Furkan Aydemir

GİRNE HALK EVİ               

Athos Chrysostomou, Mustafa Çiçekli

GÖRNEÇ KSK     

İlyas Yılmaz 

KARŞIYAKA ASK               

Muhammet Savaşçı, Oğuzhan Durmaz

 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

Mahmut Gerdan, Bülent Çakmak

LAPTA TBSK       

Doğukan Yeşilyurt, Ömer Kaygusuz

MARAŞ GSK      

Sedat Toprak, Oğuz Göktaş

MESARYA SK     

Ahmet Kıyı, Ferhat Aras

MORMENEKŞE GBSK     

Gökay Alpçoğay, Ömer Furkan Yılmaz

OZANKÖY SK     

Mevlüt Ferdi Avan, Şamil Ünal

YALOVA SK        

Kıvanç Demircioğlu, İbrahim Halil Keser

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK        

Ferdi Kösem, Beşir Ndiaye

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