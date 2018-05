Birinci Lig’de perde kapandı

K-PET Birinci Lig’de 2017-2018 sezonu dün oynanan play off son hafta maçlarıyla tamamlandı. Gönyeli şampiyon, Esentepe ikinci olarak Girne Halk Evi ise play off grubundan K-PET Süper Lige yükseldiler. Play off grubunda başarısız olan Hamitköy, Mormenekşe ve Dumlupınar yeni sezonda da K-PET Birinci Lig’de mücadele edecekler. Görneç, Mehmetçik ve Lapta ise BTM Birinci Lige düşen takımlar oldular.