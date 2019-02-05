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Birinci Lig’de lider avantajlı başladı

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K-PET Birinci Lig'de ikinci devrenin ilk maçları sonunda lider Göçmenköy, en yakın takipçilerinin puan kaybetmesinden yararlanarak puan farkını açtı

Birinci Lig’de lider avantajlı başladı
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K-PET Birinci Lig'de ikinci devrenin ilk maçları sonunda lider Göçmenköy, en yakın takipçilerinin puan kaybetmesinden yararlanarak puan farkını açtı

Akova, Yalova, Hamitköy ve Ozanköy iç içe sıralanırlarken, geriden gelen takımlar da üst sıralar ile puan farklarını azalttılar

K-PET Birinci Lig'in dibinde yer alan Maraş ile Değirmenlik haftayı mağlubiyetle kapatarak, play out hattına yaklaşma şansını değerlendiremediler

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında İrfan Boşnak haftayı 2 golle kapatarak, 21 gole ulaşarak Toykan ve Muhammed ile olan farkı 7'ye çıkardı

Haftanın Takımı: Karşıyaka

Karşıyaka, zirve iddiasında olan Hamitköy karşısında başarılı futbolunu 4 golle süsleyerek haftanın en farklı galibiyetini aldı

Haftanın Futbolcusu: Mehmet Toros(Doğancı)

Mehmet Toros, Değirmenlik karşısında geriye düşen Doğancı adına 1 dakikada 2 gol, 15 dakikada ise 3 gol atarak, takımını galibiyete taşıdı

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (Mesarya)

Ahmet Ogan, Yeni Boğaziçi karşısında 2 farklı galibiyetten geriye düşen takımına yaptığı müdahalelerle takımını toparlarken, takımının geri dönüşünü sağlayıp, galibiyete katkı koydu

Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler (Karşıyaka - Hamitköy)

Hüseyin Eyyüpler, Karşıyaka ile Hamitköy arasında oynanan maçta yardımcıları ile uyum içerisinde, pozisyonlara yakın başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Feyyaz (Ozanköy)

Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka)

Hicabi (Dumlupınar)

Mustafa Arnavut (Göçmenköy)

Haftanın On Biri

Şahin (Karşıyaka)

Mehmet (Karşıyaka)

İsmail (Dumlupınar)

Olgun(Karşıyaka)

Ersal (Ozanköy)

Hasan (Ozanköy)

Gökhan (Yalova)

Ahmet (Mesarya)

Cahit (Doğancı)

Alp (Mesarya)

Ahmet Burak (Göçmenköy)

K-PET Birinci Lig’de alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

Mesarya – Yeni Boğaziçi,      4-3

Karşıyaka – Hamitköy,          4-0

Ozanköy – Bostancı Bağcıl, 2-1

Y Dumlupınar – Maraş,         1-0

Göçmenköy – Düzkaya         3-2 

Yalova - Mormenekşe            3-2

Akova Vuda – Çanakkale      3-3

Doğancı - Değirmenlik           4-2
 


K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY İYSK

16

11

1

4

36

20

16

34

2.

AKOVA VUDA TÇB

16

9

4

3

46

21

25

31

3.

YALOVA SK

16

9

4

3

24

14

10

31

4.

HAMİTKÖY ŞHSK

16

9

3

4

40

28

12

30

5.

OZANKÖY SK

16

9

3

4

29

23

6

30

6.

KARŞIYAKA ASK

16

7

5

4

29

21

8

26

7.

DÜZKAYA KOSK

16

8

1

7

25

19

6

25

8.

MESARYA SK

16

7

4

5

30

28

2

25

9.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

16

7

2

7

30

22

8

23

10.

DOĞANCI SK

16

6

3

7

19

28

-9

21

11.

BOSTANCI BAĞCIL SK

16

6

1

9

27

29

-2

19

12.

YENİBOĞAZİÇİ DSK

16

5

3

8

22

27

-5

18

13.

MORMENEKŞE GB

16

5

1

10

26

33

-7

16

14.

ÇANAKKALE TSK

16

5

1

10

21

42

-21

16

15.

MARAŞ GSK

16

4

1

11

20

41

-21

13

16.

DEĞİRMENLİK SK

16

2

1

13

18

46

-28

7

K-PET Birinci Lig’de 17. hafta programı şöyle:

9 Şubat 2019, Saat 14:00

Düzkaya – Akova Vuda

Bostancı Bağcıl – Mesarya

Çanakkale – Doğancı

Maraş – Karşıyaka

10 Şubat 2019, Saat 14:00

Yeni Boğaziçi – Göçmenköy            

Hamitköy – Yalova   

Mormenekşe – Ozanköy       

Değirmenlik – Y Dumlupınar,          

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