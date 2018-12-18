Birinci Lig’de kural değişmedi

K-PET Birinci Lig’de 13. hafta maçları sonunda liderlik yine el değiştirirken, liderliğe yine Göçmenköy yükseldi. Akova ikinci sıraya yükselirken, Hamitköy üçüncü sıraya geriledi

Değirmenlik, K-PET Birinci Lig’de 13. haftada ilk galibiyet ve ilk puanlarını alırken, Maraş da maçını kazanarak, ligde kalma umutlarını yeşertti. Galibiyet serisi yakalayan Dumlupınar, alt sıralardan uzaklaştı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı hat trick ile tamamlayan İrfan 17 gole ulaşırken, 13’er gollü Toykan ve Muhammet onu takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Akova

Akova, zorlu Mesarya deplasmanından 3 puanla ayrılarak haftanın tek deplasman galibiyetini alan takım olurken, ikinci sıraya yükseldi

Haftanın Futbolcusu: Mehmet Göreli (Maraş)

Maraş’ın kanattaki yıldızı Mehmet Göreli, haftaya lider giren Hamitköy karşısında başarılı futbolunu, 1 gol, 1 asistle süsleyerek alınan kritik galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Muharrem Mertdin (Değirmenlik)

Muharrem Mertdin haftalar ilerledikçe takımı Değirmenlik’i toparlarken, Mormenekşe karşısında alınan kritik galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Göçmenköy – Doğancı)

Hüseyin Özkan, Göçmenköy ile Doğancı arasında oynanan ve çekişmeli geçen maçı, yardımcıları ile uyum içerisinde başarıyla yönetti

Haftanın Kare Ası

Alihan (Dumlupınar)

Gençali (Değirmenlik)

Aksel (Ozanköy)

İrfan (Akova)

Haftanın On Biri

Volkan (Maraş)

Yavmi (Maraş)

Yusuf (Değirmenlik)

Emir (Dumlupınar)

Rifat (Göçmenköy)

Abdullah (Akova)

Halit (Değirmenlik)

Hasan (Ozanköy)

Berke (Dumlupınar)

Cemil (Akova)

Mustafa Arnavut (Göçmenköy)

K-Pet 1.Lig’de 13. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Ozanköy – Çanakkale 3 – 0

Değirmenlik - Mormenekşe 4 – 2

Maraş - Hamitköy 3 – 1

Karşıyaka - Yeniboğaziçi 2 – 2

Yalova – Düzkaya 0 – 0

Göçmenköy - Doğancı 2 – 1

Mesarya - Akova Vuda 2 – 3

Y. Dumlupınar - B. Bağcıl 3 – 0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. GÖÇMENKÖY 13 9 1 3 23 14 9 28 2. AKOVA VUDA 13 8 2 3 38 16 22 26 3. HAMİTKÖY 13 8 2 3 36 21 15 26 4. DÜZKAYA 13 8 1 4 23 13 10 25 5. YALOVA 13 7 4 2 20 11 9 25 6. OZANKÖY 13 6 3 4 25 22 3 21 7. KARŞIYAKA 13 5 5 3 23 17 6 20 8. YONPAŞ DUMLUPINAR 13 5 2 6 25 18 7 17 9. DOĞANCI 13 5 2 6 14 24 -10 17 10. BOSTANCI BAĞCIL 13 5 1 7 22 25 -3 16 11. MESARYA 13 4 4 5 21 24 -3 16 12. MORMENEKŞE 13 5 1 7 23 27 -4 16 13. YENİBOĞAZİÇİ 13 4 3 6 18 22 -4 15 14. ÇANAKKALE 13 5 0 8 17 27 -10 15 15. MARAŞ 13 3 1 9 17 37 -20 10 16. DEĞİRMENLİK 13 1 0 12 12 39 -27 3

K-Pet 1.Lig’de 14. hafta maç programı şöyle:

22 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Yeni Boğaziçi – Yalova, Osman Mehmet Ergün Stadı

Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı

Akova – Göçmenköy, Eray Vudalı Stadı

Doğancı – Maraş, Emek Stadı

23 Aralık Pazar, Saat 14:00

Hamitköy – Değirmenlik, Esat Erdoğmuş Stadı

Düzkaya – Ozanköy, Nihat Bağcıer Stadı

Bostancı Bağcıl – Karşıyaka, Bağcıl Stadı

Mormenekşe – Yonpaş Dumlupınar, Cemal Balses Stadı