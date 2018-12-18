Birinci Lig’de kural değişmedi

Değirmenlik, K-PET Birinci Lig’de 13. haftada ilk galibiyet ve ilk puanlarını alırken, Maraş da maçını kazanarak, ligde kalma umutlarını yeşertti. Galibiyet serisi yakalayan Dumlupınar, alt sıralardan uzaklaştı
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı hat trick ile tamamlayan İrfan 17 gole ulaşırken, 13’er gollü Toykan ve Muhammet onu takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Akova
Akova, zorlu Mesarya deplasmanından 3 puanla ayrılarak haftanın tek deplasman galibiyetini alan takım olurken, ikinci sıraya yükseldi
Haftanın Futbolcusu: Mehmet Göreli (Maraş)
Maraş’ın kanattaki yıldızı Mehmet Göreli, haftaya lider giren Hamitköy karşısında başarılı futbolunu, 1 gol, 1 asistle süsleyerek alınan kritik galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Muharrem Mertdin (Değirmenlik)
Muharrem Mertdin haftalar ilerledikçe takımı Değirmenlik’i toparlarken, Mormenekşe karşısında alınan kritik galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Göçmenköy – Doğancı)
Hüseyin Özkan, Göçmenköy ile Doğancı arasında oynanan ve çekişmeli geçen maçı, yardımcıları ile uyum içerisinde başarıyla yönetti
Haftanın Kare Ası
Alihan (Dumlupınar)
Gençali (Değirmenlik)
Aksel (Ozanköy)
İrfan (Akova)
Haftanın On Biri
Volkan (Maraş)
Yavmi (Maraş)
Yusuf (Değirmenlik)
Emir (Dumlupınar)
Rifat (Göçmenköy)
Abdullah (Akova)
Halit (Değirmenlik)
Hasan (Ozanköy)
Berke (Dumlupınar)
Cemil (Akova)
Mustafa Arnavut (Göçmenköy)
K-Pet 1.Lig’de 13. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Ozanköy – Çanakkale 3 – 0
Değirmenlik - Mormenekşe 4 – 2
Maraş - Hamitköy 3 – 1
Karşıyaka - Yeniboğaziçi 2 – 2
Yalova – Düzkaya 0 – 0
Göçmenköy - Doğancı 2 – 1
Mesarya - Akova Vuda 2 – 3
Y. Dumlupınar - B. Bağcıl 3 – 0
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
13
|
9
|
1
|
3
|
23
|
14
|
9
|
28
|
2.
|
13
|
8
|
2
|
3
|
38
|
16
|
22
|
26
|
3.
|
13
|
8
|
2
|
3
|
36
|
21
|
15
|
26
|
4.
|
13
|
8
|
1
|
4
|
23
|
13
|
10
|
25
|
5.
|
13
|
7
|
4
|
2
|
20
|
11
|
9
|
25
|
6.
|
13
|
6
|
3
|
4
|
25
|
22
|
3
|
21
|
7.
|
13
|
5
|
5
|
3
|
23
|
17
|
6
|
20
|
8.
|
13
|
5
|
2
|
6
|
25
|
18
|
7
|
17
|
9.
|
13
|
5
|
2
|
6
|
14
|
24
|
-10
|
17
|
10.
|
13
|
5
|
1
|
7
|
22
|
25
|
-3
|
16
|
11.
|
13
|
4
|
4
|
5
|
21
|
24
|
-3
|
16
|
12.
|
13
|
5
|
1
|
7
|
23
|
27
|
-4
|
16
|
13.
|
13
|
4
|
3
|
6
|
18
|
22
|
-4
|
15
|
14.
|
13
|
5
|
0
|
8
|
17
|
27
|
-10
|
15
|
15.
|
13
|
3
|
1
|
9
|
17
|
37
|
-20
|
10
|
16.
|
13
|
1
|
0
|
12
|
12
|
39
|
-27
|
3
K-Pet 1.Lig’de 14. hafta maç programı şöyle:
22 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Yeni Boğaziçi – Yalova, Osman Mehmet Ergün Stadı
Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı
Akova – Göçmenköy, Eray Vudalı Stadı
Doğancı – Maraş, Emek Stadı
23 Aralık Pazar, Saat 14:00
Hamitköy – Değirmenlik, Esat Erdoğmuş Stadı
Düzkaya – Ozanköy, Nihat Bağcıer Stadı
Bostancı Bağcıl – Karşıyaka, Bağcıl Stadı
Mormenekşe – Yonpaş Dumlupınar, Cemal Balses Stadı