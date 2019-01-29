Birinci Lig’de heyecan başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Birinci Lig’de ikinci devrenin ilk hafta programını açıkladı. Tüm takımların hedefinin olduğu K-PET Birinci Lig’de ikinci devrenin büyük heyecan içerisinde geçmesi bekleniyor.
K-PET Birinci Lig’de 16. hafta programı şöyle:
2 Şubat 2019, Saat 14:00
Mesarya – Yeni Boğaziçi, Paşaköy Sahası
Karşıyaka – Hamitköy, Ergin Cemal Şahdur Sahası
Ozanköy – Bostancı Bağcıl, Mustafa Özkayım Stadı
Y Dumlupınar – Maraş, Dr Fazıl Küçük Stadı
3 Şubat 2019, Saat 14:00
Göçmenköy – Düzkaya, Göçmenköy Stadı
Yalova – Mormenekşe, Tahsin Mertekçi Stadı
Akova – Çanakkale, Eray Vudalı Stadı
Doğancı – Değirmenlik, Emek Stadı