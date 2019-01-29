banner255
Miniklere öğretici bir gezi
Miniklere öğretici bir gezi
12 0
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
27 0
 
Kupa, teknik adamları yedi
Kupa, teknik adamları yedi
210 0
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
57 0
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
13 0
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
10 0
“Kolej sınavı telafisi mümkün olmayacak travmalar yaşatmakta”
“Kolej sınavı telafisi mümkün olmayacak travmalar yaşatmakta”
28 0
banner82

Birinci Lig’de heyecan başlıyor

banner27

Birinci Lig’de heyecan başlıyor
banner215

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Birinci Lig’de ikinci devrenin ilk hafta programını açıkladı. Tüm takımların hedefinin olduğu K-PET Birinci Lig’de ikinci devrenin büyük heyecan içerisinde geçmesi bekleniyor.

K-PET Birinci Lig’de 16. hafta programı şöyle:

2 Şubat 2019, Saat 14:00

Mesarya – Yeni Boğaziçi, Paşaköy Sahası

Karşıyaka – Hamitköy, Ergin Cemal Şahdur Sahası

Ozanköy – Bostancı Bağcıl, Mustafa Özkayım Stadı

Y Dumlupınar – Maraş, Dr Fazıl Küçük Stadı

3 Şubat 2019, Saat 14:00

Göçmenköy – Düzkaya, Göçmenköy Stadı

Yalova – Mormenekşe, Tahsin Mertekçi Stadı

Akova – Çanakkale, Eray Vudalı Stadı

Doğancı – Değirmenlik, Emek Stadı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.